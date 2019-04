Marc-Olivier Fogiel nommé directeur général de BFMTV

Marc-Olivier Fogiel deviendra le nouveau directeur général de BFMTV à compter de début juillet 2019, ont annoncé mercredi le groupe Altice et la chaîne dans un communiqué.

"En tournant la page de l’antenne, je serai à 100 % aux côtés des équipes", explique dans ce communiqué le journaliste de 49 ans, qui anime depuis sept ans une émission en fin d'après-midi sur la radio RTL.

Il sera remplacé aux manettes de la tranche d'information "RTL Soir" (de 18H00 à 20H00) par Thomas Sotto, 45 ans (actuellement sur France Télévisions), a annoncé de son coté RTL dans un communiqué. Il conservera parallèlement ses activités sur France 2.

"Vivre dans cette rédaction a été un plaisir quotidien immense. Après ces années de production et de télévision, ces 11 ans de radio, je suis enthousiaste à l'idée d'aborder un 3e chapitre professionnel", a tweeté Marc-Olivier Fogiel.

Le journaliste de radio (France Inter, Europe 1, RTL) et de télévision (Canal+, France 3), également producteur, arrive à la tête d'une chaîne bousculée par le mouvement des "gilets jaunes", synonyme de pics d'audience pour la première chaîne d'info française mais aussi de nombreuses critiques et de journalistes pris à partie sur le terrain.

En interne, la couverture de ce mouvement a également suscité des interrogations. Après un "dialogue" avec les journalistes de la rédaction, BFMTV avait annoncé en janvier la création d’un "comité éditorial" chargé de réfléchir aux suites de la couverture. "Coller un peu plus à la réalité de la vie quotidienne des Français ; aller vers plus de proximité : cela fait partie d’une réflexion qui vaut pour BFMTV comme pour l’ensemble des médias", assurait Alain Weill, le patron d'Altice France (BFMTV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business) dans le JDD.

Dans le cadre de cette réflexion, la chaîne a aussi annoncé en février qu'elle diffuserait moins d'images "en boucle" et renouvellerait ses éditorialistes.

"Marc-Olivier aura pour mission de poursuivre le développement de BFMTV et apportera à la chaîne sa grande expérience, sa rigueur, sa vision de l’information, son sens aigu des responsabilités et ses qualités managériales", précise mercredi Alain Weill dans le communiqué.