Marcel Rémy, l'infatigable doyen de l'alpinisme suisse, est décédé à 99 ans

"Merci pour tout, Marcel. Continue de grimper en paix."

Légende #romande de l'#escalade, l'#alpiniste #fribourgeois #MarcelRémy est décédé le week-end dernier à l'âge de 99 ans. Il s'est notamment fait connaître pour ses exploits à un âge très avancé, grimpant par exemple le Miroir d'Argentine (VD) à 94 anshttps://t.co/7gehfm1h2K — RTSinfo (@RTSinfo) July 13, 2022



Dernière ascension en 2017

"Pendant près d'un siècle, tu as inspiré des gens du monde entier par ta passion indéfectible pour l'escalade", a réagi son sponsor, l'entreprise de sports de montagne suisse Mammut, sur Instagram.Ouvrier de chemins de fer de formation, Marcel Rémy était une figure de l'alpinisme suisse, sa longévité exceptionnelle et sa persévérance forçant l'admiration dans un pays où la montagne est reine.Malgré son âge avancé, il continuait à pratiquer régulièrement l'escalade: en 2017, pour sa dernière ascension d'envergure, il avait gravi le miroir d'Argentine, une paroi calcaire vertigineuse de 450 mètres des Alpes vaudoises (sud-ouest), à 94 ans passés.Sa performance avait fait l'objet d'un documentaire d'une vingtaine de minutes, dans lequel apparaissent ses deux fils, Claude et Yves, à qui il aura transmis la passion de l'alpinisme, et qui sont aujourd'hui des grimpeurs chevronnés.Il continuait de fréquenter une salle d'escalade sur les bords du lac Léman où il se rendait chaque semaine au volant de sa vieille Toyota pour y retrouver l'un de ses fils.L'infatigable Marcel Rémy avait alors expliqué à l'AFP pourquoi il continuait à grimper: "si j'ai le bonheur de vivre encore et d'être bien, pourquoi pas continuer ?"