Mariage collectif à Caracas pour la Saint-Valentin

Ils ont dit "Oui pour toujours" sur la place France de Caracas, un des sites emblématiques de la capitale vénézuélienne. Dix couples se sont unis le jour de la Saint-Valentin lors d'un mariage collectif organisé par la mairie du quartier huppé de Chacao pour la fête des amoureux.

Antonio Garcia, 73 ans, chef pâtissier et Miriam Aquino, 53 ans, ont attendu 33 ans avant d'unir leur destin, mais ont franchi le pas lundi.

"Le moment est venu de se marier (...) c'est un jour spécial", assure Miriam, qui veut désormais se marier à l'église, racontant leur première rencontre à "la boulangerie +La Selva+ (La Forêt): je lavais des tasses et il était pâtissier".

Quelque 200 personnes ont ovationné les dix couples mariés par le maire Gustave Duque, qui comme le veut la tradition a souligné que le mariage était "pour le meilleur comme le pire".

Les mariés ont pu profiter de la place historique en descendant les escaliers en pierre sur un fond musical du crooner vénézuélien Ricardo Montaner, spécialiste des chansons romantiques.

Barbara a épousé son petit ami Brainnier Venegas, qu'elle a rencontré il y a dix ans à l'école. "On était potes de classe et on se passait les anti-sèches pour les examens! Après on a décidé d'être ensemble... et on est là!", plaisante-elle.

À la fin de la cérémonie, les couples ont trinqué et mangé un gâteau offert par le maire qui a aussi remis aux nouveaux époux des bons pour des dîners dans des restaurants réputés ou pour une nuit dans des hôtels de luxe.