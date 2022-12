Marie Buisson (CGT): la colère contre la réforme des retraites "forte et justifiée"

Sauf surprise, Marie Buisson, 54 ans, devrait prendre la tête de la CGT en mars prochain, première femme à occuper ce poste au sein du deuxième syndicat français, créé en 1905. D'ici là, elle participera pleinement à la lutte contre la réforme des retraites, présentée par le gouvernement le 10 janvier.

Q: Comment envisagez-vous le conflit qui s'annonce sur la réforme des retraites ?

On est dans la phase préparatoire, on a un certain nombre de tracts, d’argumentaires qui circulent. Pendant les fêtes, on va être en pause, mais l’idée, c’est d’être très présents autour de ces questions, de continuer à argumenter, d'ici le 10 janvier. On a entre 70 et 90% des gens qui sont contre cette réforme selon les catégories, c’est très élevé. Dès l’annonce de la Première ministre, on aura une réunion de l’intersyndicale qui annoncera une mobilisation s’il y a un recul de l’âge de départ en retraite.

Le fait que l'exécutif ait reporté ses annonces donne l’impression qu’il y a un peu de flottement. De notre côté, il n’y a pas de flottement. Le recul de l’âge de départ ou l’augmentation du nombre de trimestres à cotiser, c’est +non+, parce qu’il n’y a pas de raison objective et financière qui tienne pour obliger les salariés à travailler plus.

Cela fait une douzaine d’années qu’on n’a pas eu un appel complet des organisations syndicales à une journée de grève. C’est entre les mains des salariés de ce pays de lancer cette mobilisation. Nous, l’impression qu’on a, c’est que la colère est grande, forte et justifiée.

Q: Quelles seront vos priorités si vous êtes élue à la tête de la CGT ?

Elles s’inscriront dans le contexte social et l'exigence de hausse immédiate des salaires mais aussi forcément dans la suite de notre discussion autour du document d’orientation, qui va être débattu dans les semaines qui viennent, amendé et redébattu en congrès.

Parmi nos priorités, l'idée que notre organisation doit être un outil pour tous les salariés de ce pays, tous les travailleurs et travailleuses, y compris ceux qui croisent rarement la CGT, comme les livreurs à vélo ou les aides à domicile, que nous avons aidés à s'organiser dans des collectifs ces dernières années.

Nous souhaitons aussi poursuivre le projet d’une CGT qui reste sur ses fondamentaux, mais qui s’adapte aussi aux évolutions du monde du travail et de la société dans laquelle on vit. La question de l’environnement, de la transition écologique et de l’industrie, n’est pas sociétale, elle est au cœur du travail. La question de l’égalité femme-homme n’est pas sociétale, parce que celles qui en pâtissent le plus sont les plus pauvres, les plus précaires, etc. Si la CGT ne se saisit pas de ces sujets-là, elle ratera quelque chose des enjeux fondamentaux pour le monde du travail.

Dernier point, une CGT qui parle aux jeunes et qui parle avec les jeunes.

Q : Vous allez certainement devenir la 1ère femme à diriger la CGT, que cela représente-t-il pour vous ?

Ce serait embêtant que le fait que je sois une femme apparaisse comme la seule chose qui ressorte de ma candidature. Je suis une militante. En même temps, je le confirme, je suis une femme, et, oui, il y a une portée particulière à cela.

Le signal envoyé aux militantes de la CGT est fort et nécessaire. Il est plus que temps que la CGT ait une secrétaire générale, juste pour qu’après la question ne se pose plus: si je suis élue, la fois d’après, on ne se dira pas +est-ce que c’est une femme, est-ce que c’est un homme?+, on se demandera juste +est-ce que c’est un bon dirigeant ou une bonne dirigeante?+.