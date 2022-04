Marine Le Pen en quête de voix à gauche

Sans dévier de sa stratégie de proximité ni des thèmes sociaux, Marine Le Pen mise d'abord pour le second tour sur les voix de Jean-Luc Mélenchon, avant celles de son rival Eric Zemmour avec lequel la réconciliation s'annonce compliquée.

"Je dis aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, soyez de vrais insoumis, (...) n'allez pas sauver la tête Emmanuel Macron, n'allez pas signer pour la retraite à 65 ans, ou pour la casse sociale du service public", a lancé sur LCI le porte-parole de la candidate du Rassemblement national, Sébastien Chenu.

Dimanche soir, la candidate elle-même avait invité "tous ceux qui n'ont pas voté" pour Emmanuel Macron, de droite comme de gauche, à la "rejoindre", en défendant un projet de "justice sociale" et de "protection", clin d'oeil appuyé au candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, qui a réuni près de 22% des voix.

Mais la prétendante d'extrême droite n'a pas cité son rival Eric Zemmour, descendu à 7%, qui a appelé à voter pour elle, ni la candidate LR Valérie Pécresse, qui a dégringolé à moins de 5%.

Il ne faut pas "réduire le réservoir de voix à LR ou Eric Zemmour", le second tour "ça va être l'anti-Macron", soutient le président par intérim du RN Jordan Bardella.

- Réserves -

Le vivier d'électeurs, a abondé lundi sur RTL Louis Aliot, vice-président du RN, se trouve "chez les abstentionnistes mais aussi dans le vote contestataire - et là vous avez du Mélenchon, vous avez du Zemmour, vous avez du Jean Lassalle - il en manque pas de gens qui ne veulent plus voir Emmanuel Macron à l'Elysée".

Les réserves de voix de la candidate RN chez Eric Zemmour et son ancien allié de 2017, Nicolas Dupont-Aignan, la portent à son niveau du second tour en 2017, soit 34%.

"Pour le reste, la droite classique n'existe pour ainsi dire plus, et ce qu'il en reste est moins réceptif que jamais au discours de Marine Le Pen. Ca l'amène à développer sa thématique sociale pour susciter de l'adhésion ou de l'abstention chez les électeurs de gauche", explique le sondeur et politologue Jérôme Sainte-Marie, très écouté dans le camp de Marine Le Pen.

Le RN n'envisage pas pour autant des ralliements. "Il faut que Marine parle directement aux Français, sans intermédiaire. Il ne faut pas aller chercher Pierre, Paul ou Jacques", soutient M. Aliot.

"Il faut se battre sur le quotidien des gens, sur la proximité", ajoute-t-il. Marine Le Pen se rend lundi chez un agriculteur céréalier dans l'Yonne, pendant qu'Emmanuel Macron va sillonner les Hauts-de-France.

- Réconciliation -

Chez Eric Zemmour, que Marine Le Pen avait accusé d'abriter des "nazis", le soutien s'avère à double tranchant, d'autant qu'Emmanuel Macron les associe comme "les deux faces d'une même pièce".

Un rapprochement semble difficile avec les cadres du RN qui ont fait défection. Sa nièce Marion Maréchal a douté lundi sur Europe 1 de la capacité de sa tante à l'emporter sans "alliances" à droite. "

Faire un gouvernement d'union avec des gens de gauche comme Arnaud Montebourg m'apparaît être un fantasme totalement irréalisable: ces gens ne viendront jamais", a-t-elle cinglé.

Nicolas Bay, ancien vice-président du FN passé dans le camp Zemmour, assure qu'il n'y a "aucun marchandage" dans le soutien d'Eric Zemmour à Marine Le Pen dans la perspective des législatives. Mais cette dernière considère que ces départs chez son rival sont "sans retour", et qu'"aucun accord électoral ne se fera autour de (leurs) candidatures" éventuelles aux législatives.

Le maire de Béziers Robert Ménard, soutien de Marine Le Pen, considère même qu'"on peut se passer" du soutien d'Eric Zemmour, qui a subi "un échec de la dureté" alors que "les Français aujourd'hui ont besoin d'être câlinés".

A ce stade, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon a l'intention de voter "à 34% pour Emmanuel Macron, à 30% pour Marine Le Pen, ce qui est plus qu'en 2017, et à 36% de rester à la maison", selon le directeur d'Ipsos, Brice Teinturier.