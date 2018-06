Marine Le Pen: Wauquiez a remplacé "Dupond" par "Dupont"

Laurent Wauquiez a remplacé "Dupond" par "Dupont" en nommant Jean Leonetti numéro deux du parti Les Républicains à la place de Virginie Calmels, a estimé lundi Marine Le Pen.

"Donc comme premier vice-président de LR, #Wauquiez a nommé Dupont en remplacement de Dupond...", a commenté laconiquement sur Twitter la présidente du Rassemblement national (RN, ex-FN).

Le président de LR a mis fin dimanche soir aux fonctions de vice-présidente déléguée de Virginie Calmels, remplacée par le maire d'Antibes et président du Conseil national (parlement) du parti, Jean Leonetti, en épilogue de deux semaines de conflit ouvert avec elle.

Virginie Calmels avait notamment publiquement critiqué un tract intitulé "Pour que la France reste la France", qu'elle avait jugé "anxiogène", évoquant un "dysfonctionnement" dans la prise de décision au sommet du parti.

"Ce parti n'a jamais tranché l'affaire européenne" et "avec la nomination de M. Leonetti, monsieur Wauquiez ne tranche pas, il remet exactement la même ligne politique", a jugé de son côté le président de Debout La France (DLF) Nicolas Dupont-Aignan sur Sud Radio.

"Il prend quelqu'un qui a signé tous les traités européens, qui a soutenu la suppression des frontières", a-t-il regretté, appelant à nouveau à une alliance de la droite "sur des bases idéologiques claires" contre Emmanuel Macron.

"Les vieux partis politiques n'en finissent plus de se déchirer sur des ambitions personnelles, sans penser à la France et aux Français", a dénoncé dans un communiqué le fondateur du mouvement Les Patriotes, Florian Philippot, ironisant sur "une simple rivalité de personnes, une querelle politicienne pour les places et la direction de la petite boutique."

"Il est par ailleurs navrant de voir que des personnes qui prétendent vouloir sauver la France puissent envisager de faire des alliances avec M. Wauquiez", a-t-il ajouté.

Accusé de reprendre les thèmes du RN, M. Wauquiez, dont la cote de popularité ne cesse de s'effriter dans les sondages, a plusieurs fois affirmé qu'il n'entendait pas dévier de sa ligne.