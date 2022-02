Maroc : ultimes efforts pour tenter de sauver Rayan, un garçon tombé dans un puits

Chargement du lecteur...

Un sauvetage périlleux

Après plus de quatre jours de laborieux efforts et malgré un froid glacial, les secours marocains continuent de déployer de gros moyens pour tenter de sauver le petit Rayan. Âgé de 5 ans, ce garçon est tombé dans un puits profond il y a cinq jours. Son sort émeut le royaume et bien au-delà.

Les travaux de forage entamés depuis plusieurs jours continuent très lentement dans ce village d'une région déshéritée du nord du Maroc. Les deux derniers mètres pour atteindre le garçonnet au fond du trou de 32 mètres sont les plus difficiles en raison des risques d'éboulement.

On prie Dieu pour qu'il soit sauvé. On ne partira pas avant qu'il soit sorti du puits

Volontaire qui tente de sauver le petit Rayan

Selon les autorités locales, les sauveteurs -- sapeurs du génie et topographes -- creusent un tunnel horizontal de trois mètres, en parallèle de la sécurisation du périmètre par les équipes techniques, pour approcher de la poche où est coincé l'enfant.

Dans des conditions difficiles, ils ont travaillé sans interruption ces dernières heures à la lueur de puissants projecteurs, apportant une touche lugubre sur la scène du drame, selon des journalistes de l'AFP. Les communications sont très mauvaises dans cette cuvette isolée.



Maroc : selon les médias locaux, les secouristes réalisent l'ultime forage pour atteindre Rayan.

▶️ Le petit garçon de cinq ans est coincé dans un puits profond depuis le 1er février.https://t.co/uU23j6R08C pic.twitter.com/S9da471yMn — Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) February 4, 2022

Des milliers de personnes émues

Des milliers de sympathisants sont accourus ces derniers jours, certains de loin, en signe de solidarité, et campent sur place malgré le froid glacial de cette zone montagneuse du Rif, à près de 700 mètres d'altitude.

"Nous sommes venus prêter main forte aux secouristes. Rayan est un enfant de notre région, on prie Dieu pour qu'il soit sauvé", témoigne un volontaire. "On ne partira pas avant qu'il soit sorti du puits".

Je garde espoir que mon enfant sortira de ce puits vivant

Le papa du petit Rayan

"On y est presque. On travaille d'arrache-pied", a expliqué un conducteur de travaux. "La fatigue se fait sentir mais toutes les équipes de secours résistent malgré les imprévus." Des renforts de police ont été déployés et quelques mouvements de cohue ont entravé parfois le travail des secouristes et des journalistes.



Un élan de solidarité

Le garçonnet a chuté accidentellement mardi après-midi dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, creusé près de la résidence familiale dans le village d'Ighrane, près de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen. Une équipe médicale se tient prête pour porter secours à l'enfant depuis la brèche horizontale, dès sa sortie, ont indiqué à l'AFP les autorités locales. Un hélicoptère médicalisé est en standby pour le prendre en charge.

Au Maroc, la course contre la montre se poursuit pour tenter de sauver le petit Rayan Mosa'ab Elshamy / AP

"Je garde espoir que mon enfant sortira de ce puits vivant", a déclaré vendredi soir le père de Rayan à la télévision publique 2M. "Je remercie toutes les personnes mobilisées et celles qui nous soutiennent au Maroc et ailleurs." Le drame s'est déclenché avec la disparition de l'enfant mardi vers 14H00 (13H00 GMT): "Toute la famille s'est mobilisée pour le chercher jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il était tombé dans le puits", a raconté à la presse locale la mère de l'enfant, les yeux embués de larmes.

L'accident de Rayan a suscité énormément de sympathie et de solidarité sur les réseaux sociaux à travers le monde. Aucune information n'a filtré sur le sort du petit Rayan, mais plus les heures avancent, plus le doute s'installe sur les chances de le retrouver vivant.