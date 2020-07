Les Etats-Unis lanceront le 30 juillet vers Mars leur rover le plus sophistiqué, un grand véhicule à six roues baptisé Perseverance, pour tenter d'y déterrer des preuves qu'il y a trois milliards et demi d'années, d'authentiques microbes grouillaient dans ses rivières. Résumé de la mission dans une vidéographie originale. VIDEOGRAPHIE