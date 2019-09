Marseille: avec Mandanda et Benedetto, la colonne vertébrale prend forme

Pour faire une bonne équipe, il faut un grand gardien et un buteur efficace. Marseille, qui reçoit Saint-Étienne dimanche, espère tenir sa poupe et sa proue avec le retour du vrai Steve Mandanda et le premier but de Dario Benedetto.

L'OM façon André Villas-Boas prend forme, mais "c'est trop tôt" pour considérer que les deux extrémités de sa colonne vertébrale sont fixées avant la 4e journée de Ligue 1.

. Le retour du Fenomeno

Après une saison 2018-2019 à oublier, Mandana a retrouvé une silhouette athlétique et ses six gros arrêts à Nantes (0-0) ont rappelé les prouesses qui lui ont valu le surnom de "Fenomeno".

"Ça s'est vu sur les trois premiers matches, il est bien, il est décisif, il fait énormément d'arrêts", l'encense Bouna Sarr.

Le latéral, remonté sur l'aile droite le temps de la convalescence de Florian Thauvin, est "content" pour Mandanda, "un joueur historique de l'OM".

Le gardien est l'homme le plus capé du club: il va disputer contre les Verts son 523e match sous ce maillot et son 400e en L1.

"C'est vrai que la saison dernière, il n'était pas au mieux, ça nous a embêtés", poursuit l'habituel latéral.

Redevenu capitaine, le champion du monde "a beaucoup de vécu, on a besoin de lui, insiste Sarr. Il a cette aura qui fait que si lui est bien, nous aussi on est bien".

Pourtant, Mandanda n'a pas été rappelé en équipe de France par Didier Deschamps pour les matches de septembre. "Je sais ce que Steve est capable de faire", a expliqué le sélectionneur, assurant que son ex-numéro 2 n'était pas écarté définitivement.

"DD" est surtout, lui aussi, "content pour lui de le revoir à un bon niveau, avec un physique de sportif de haut niveau, même si ça ne va pas trop lui plaire", le gardien se lassant quelque fois d'entendre parler de son poids.

Villas-Boas "pense que dans sa très bonne période actuelle, il pourrait être appelé", mais ne veut pas s'immiscer dans les choix du patron des Bleus. "Je ne peux pas me permettre de faire de commentaire", explique-t-il.

. L'envol de Benedetto

Encenseur avec son gardien, l'entraîneur portugais tempère l'enthousiasme après le bon match de Benedetto, auteur d'un joli premier but qui a permis de d'ouvrir le compteur de victoires, à Nice (2-1), une volée après avoir lui-même décalé Sarr, son passeur.

"C'est trop tôt dans la saison, tout comme c'était trop tôt après la défaite contre Reims", 2-0 au Vélodrome, pour enterrer l'avant-centre argentin, note "AVB".

"C'est trop tôt notamment parce qu'on a joué de façon totalement différente à Nice", un 4-2-3-1 en seconde période, éloigné du 4-3-3 que privilégie toujours, pour l'heure, le successeur de Rudi Garcia.

Sarr juge l'ex-buteur de Boca Juniors comme "un attaquant qui garde bien le ballon dos au jeu, il permet de faire remonter le bloc, il est généreux dans les efforts et nous aide énormément".

Premier acteur du pressing, batailleur, Benedetto a aussi su se remettre "du penalty manqué à Nantes, on voit qu'il n'a pas été affecté plus que ça", relève Sarr.

Et puis, pour vraiment juger sa recrue offensive, le fameux "grantattakan" que le Vélodrome rêve d'aduler, après un éphémère flirt avec Mario Balotelli, il faut déjà que Dario Benedetto soit "à son niveau maximum physiquement", prévient Villas-Boas.

Le technicien élargit même le débat au retour de Florian Thauvin, qui devrait effectuer son retour de blessure (cheville), mais d'abord sur le banc.

"On regarde l'incorporation de Thauvin, il devrait apporter quelque chose de différent à cette équipe par sa créativité et sa capacité à finir les actions", note Villas-Boas.

"Thauvin est un joueur important pour nous et peut donner une autre dimension à cette équipe", espère Villas-Boas. La colonne vertébrale prend forme.