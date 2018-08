Marseille: Dimitri Payet marque le premier but de la saison sur penalty grâce à la VAR

Dimitri Payet (Olympique de Marseille) a marqué à la 45e minute du match contre Toulouse le premier but de la saison 2018-2019 de Ligue 1, à la suite d'un penalty ayant été accordé après consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

L'arbitre Ruddy Buquet, à la suite d'une tête de Valère Germain contrée par le bras de Kelvin Amian, le défenseur toulousain, dans la surface, a été alerté par les responsables de la VAR, au bord du terrain, alors qu'il venait de siffler un corner.

Payet, le capitaine de l'OM, qui avait raté le Mondial-2018 sur blessure, a alors pris son temps pour ajuster Baptiste Reynet, le gardien du TFC, et marquer son 68e but en 352 matches de Ligue 1.

La VAR était utilisée pour la première fois en Ligue 1. Elle avait déjà été employée la saison dernière dans les championnats d'Italie et d'Allemagne. Son usage est limité à quatre cas de figure: but validé ou non, penalty sifflé ou non, carton rouge direct, erreur sur l'identité d'un joueur sanctionné.

Au Mondial russe, la VAR a été largement employée pendant la phase de groupes, puis très peu dans les matches à élimination directe jusqu'à la finale (France-Croatie 4-2) et le penalty octroyé aux Bleus, transformé par Antoine Griezmann.