"Marseille en grand": les élus locaux rassurés après un point d'étape avec Macron

Un premier point d'étape "fructueux", le constat que "les choses avancent": un mois après l'annonce du plan "Marseille en grand" par le chef de l’État, les élus locaux se montraient rassurés samedi par leur nouvelle rencontre avec Emmanuel Macron, malgré l'absence d'annonce chiffrée.

Vendredi matin, le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, expliquait à la presse attendre "la décision" du président, notamment pour son plan de rénovation des écoles, estimé à 1,2 milliard d'euros.

Si aucune information n'a filtré sur l'engagement du gouvernement dans ce dossier suite au dîner de plus de quatre heures organisé vendredi soir en préfecture entre le chef de l’État et les élus locaux, l'entourage du maire a assuré samedi que cet entretien avait été "fructueux": "Il a permis de bien travailler et d'aborder des points de détail".

De son côté, samedi matin, à la sortie du congrès national des pompiers clôturé par le président de la République, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal (LR), a assuré: "le diner d'hier soir était important, le travail que nous faisons est important (...), les choses avancent".

Mme Vassal, également présidente du département, a expliqué espérer "des modifications qui pourraient être structurelles pour la métropole, qui pourraient enfin mettre la métropole sur de bons rails".

"J'ai discuté avec le maire de Marseille, on est tout à fait d'accord pour qu'il récupère ses compétences de proximité, c'est logique pour une ville de 860.000 habitants", a ajouté Mme Vassal.

En pleine crise des poubelles fin septembre, lors de laquelle Marseille avait subi une grève de dix jours des éboueurs, la mairie avait revendiqué la souveraineté de la collecte des déchets.

Le chef de l’État a rappelé vendredi son souhait d'aider Marseille: "Les difficultés ici sont si exceptionnelles et les potentialités tellement grandes qu'il y a quelque chose à inventer", avait lancé vendredi soir Emmanuel Macron, au milieu d'une centaine de jeunes et d'entrepreneurs.