Marseille: réservation obligatoire pour se baigner dans deux criques, une première

Les réservations pour accéder, dimanche, à deux criques de Marseille, ont ouvert jeudi sur le site du Parc national des Calanques, qui limite cet été à 400 personnes par jour la fréquentation de ces espaces naturels méditerranéens fragilisés, une première en France.

"La calanque de Sugiton et des Pierres tombées est victime d'un phénomène d'érosion des sols très marqué du fait de la surfréquentation. Ce phénomène menace les paysages que nous aimons tant et la biodiversité", indique le Parc national des Calanques sur son site.

Pour "protéger la calanque", l'accès aux minuscules plages de Sugiton et des Pierres tombées ainsi qu'à leur environnement immédiat sera donc limité à 400 visiteurs par jour, contre 2.500 habituellement au coeur de l'été, les dimanche 26 juin et 3 juillet puis tous les jours du 10 juillet au 21 août.

Les réservations, gratuites et limitées à cinq personnes par dossier, peuvent se faire à compter de trois jours avant la date souhaitée et jusqu'à 18H00 la veille, sur le site ou l'application du Parc national des Calanques. Les enfants de moins de trois ans n'ont pas besoin de réservations. Elles sont impossibles sur place et le jour-même.

A la mi-journée jeudi, plus de 300 [bien 300] places avaient déjà été réservées, a indiqué le Parc à l'AFP, avec "une grosse affluence la première demi-heure de l'ouverture des réservations". "L'idéal serait qu'il reste quelques places pour des inscriptions la veille", a estimé un porte-parole du parc.

Le Parc a engagé depuis la mi-mai une vaste campagne de communication, par voie d'affichage mais aussi sur les réseaux sociaux, pour informer le public de ces nouvelles modalités de réservation, une première dans un parc national français.

Des agents seront présents tout l'été le long du sentier d'accès à la calanque, qui serpente dans la garrigue, pour informer les visiteurs de la nécessité de disposer d'un permis de visite, avant que ceux-ci n'atteignent les points de contrôle des QR codes.

Le dispositif de réservation, testé pour la première fois cet été par le Parc national des Calanques, pourra être amené à évoluer. "On veut croire qu'une grande partie du public est sensible au fait qu'on veuille préserver le milieu", avait dit à l'AFP mi-mai un des responsables du Parc.

L'objectif est de "limiter l'érosion de la pinède, protéger les sols et maintenir la capacité de renouvellement de ce paysage" mythique, avait-il ajouté. Et éviter ainsi "un processus irréversible", alors que la "renaturation peut prendre plusieurs siècles".

En cas de contrôle dans la zone soumise à réservation, les personnes qui n'auraient pas de billet seront condamnées à une amende de 68 euros.