Marseille: "Si on peut garder ce groupe, on peut arriver au podium", estime Villas-Boas

André Villas-Boas, le nouveau manager de l'Olympique de Marseille, en est persuadé: s'il garde son groupe actuel, et Florian Thauvin notamment, l'OM pourra viser le podium, "l'objectif principal du club", a-t-il affirmé jeudi, à 48 heures de la reprise de la L1 samedi contre Reims, au Vélodrome.

Q: Craignez-vous de perdre un joueur comme Florian Thauvin, que ce soit vers l'Angleterre, dont le mercato ferme ce jeudi à 18h00, ou ailleurs ?

R: "Normalement le mercato anglais se réveille le dernier jour. Tu vois arriver des fax, des emails... Mais cette année ce n'est pas le cas ! Et oui, j'ai l'espoir de garder Thauvin. Bien sûr il reste encore tout le mois d'août (NDLR: jusqu'à la fin du mercato en France). Mais +Flo+ est très tranquille, content de rester, et ça c'est important pour nous, avec un joueur décisif comme lui. Et avec la fin du mercato anglais, je ne pense pas qu'il y ait encore des grands clubs qui puissent venir avec la quantité d'argent qu'un joueur comme ça coûte. On a une ambition très grande cette année, on doit absolument garder nos meilleurs joueurs, et +Flo+ fait partie de ce groupe. (...) Comme Dimitri Payet, que je trouve dans un très bon état d'esprit. Avec une ambition contagieuse, pour moi et les autres".

Q: Le mercato est-il terminé pour l'OM ?

R: "Cette première année est un peu difficile sur la construction de l'équipe, avec nos difficultés (financières) dans le mercato, même si à la fin nous avons bien réussi, avec Alvaro Gonzalez en défense centrale et Dario Benedetto comme numéro 9. Ce sont deux joueurs d'expérience, des profils que je recherchais, dont j'avais parlé avec Jacques-Henri (Eyraud). Je cherchais des joueurs expérimentés, avec des qualités pour jouer immédiatement, pas des joueurs jeunes. Je pense qu'on a la qualité. Et si on peut rester avec ce groupe, sans (d'autres) ventes, on peut arriver au podium, notre objectif principal.

Q: L'idée de recruter un latéral gauche est donc abandonnée ?

R: "Il y a une possibilité que le mercato soit terminé pour nous. Je ne pense pas qu'il y aura de grande surprise d'ici la fin août. Ce poste de latéral gauche, un poste qu'on cherche, pour avoir plus de compétition (avec Jordan Amavi et Christopher Rocchia), est un poste très recherché, avec un mercato réduit. On fait confiance à Jordan et Chris, mais ca peut changer jusqu'à la fin août. On va regarder les opportunités. Le fait que le Vélodrome n'ait pas apprécié la performance de Jordan contre le Napoli (défaite 1-0 dimanche soir) a été pour moi une surprise. (...) Le Vélodrome doit mettre la pression sur les autres, pas sur l'équipe. Mais c'est l'essence de Marseille, de ses supporters, un peu comme à Porto".

Propos recueillis en conférence de presse