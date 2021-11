Masters 1000 de Paris: Djokovic en quarts sans jouer, Zverev en bataillant

Novak Djokovic a profité du forfait de Gaël Monfils, blessé aux adducteurs, pour se hisser en quarts de finale du Masters 1000 de Paris, au contraire d'Alexander Zverev qui a gagné son billet de haute lutte face à Grigor Dimitrov.

Zverev, 4e mondial, est l'homme en forme du moment: depuis les Jeux olympiques de Tokyo où il a décroché la médaille d'or, l'Allemand de 24 ans a désormais remporté 27 matchs pour deux défaites et il n'est plus qu'à une victoire du record de 55 victoires cette année détenu par Stefanos Tsitsipas (3e mondial) qui a abandonné dès son entrée en lice à Bercy.

Mais que ce fut dur face au Bulgare (30e) !

"C'est un de mes meilleurs matchs de la saison", a reconnu Zverev après sa victoire 7-6 (7/4), 6-7 (3/7), 6-3 au terme de 2h46 d'un combat spectaculaire.

"Grigor a joué de manière incroyable, ça aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre. J'ai été chanceux à certains moments, comme quand j'ai sauvé mon service dans le troisième set", a-t-il relevé en référence au total de sept balles de break qu'il a dû sauver au cours de la manche décisive.

"Je suis épuisé, j'ai de la peine à parler", a-t-il reconnu devant un public qui a bruyamment soutenu son adversaire durant la partie.

"J'adore jouer à Paris, que ce soit à Roland-Garros ou ici: le public est toujours très bruyant, donne beaucoup d'énergie, que ce soit pour ou contre moi", a-t-il néanmoins assuré.

- Ruud aux Masters -

Finaliste l'an dernier, Zverev affrontera vendredi pour une place dans le dernier carré le Norvégien Casper Ruud (8e) qui s'est facilement débarrassé de l'Américain Marcos Giron (57e) 6-2, 6-1.

Avec cette victoire, Ruud s'est en outre assuré d'une première participation aux Masters de fin d'année (14-21 novembre à Turin).

De son côté, le N.1 mondial Djokovic a préservé toutes ses forces en bénéficiant du forfait --craint, si ce n'est attendu-- de Monfils (22e).

"On avait détecté une lésion musculaire (mercredi soir), on a refait une échographie encore il y a quelques heures, et on a pris la décision avec le corps médical et mon équipe de se retirer du tournoi", a expliqué le N.1 français, qui s'est blessé au cours de son match du deuxième tour face à Adrian Mannarino la veille.

Il avait alors expliqué avoir "senti un bon coup d'électricité à la jambe" sur un appui en tout début de rencontre. Il avait espéré avoir "le feu vert du corps médical" pour affronter Djokovic mais craignait néanmoins "une petite élongation".

Le verdict, négatif, est donc tombé jeudi dans la matinée, mais sans que ce soit "une déchirure" a relevé Monfils.

- Batteries pleines -

"J'ai envie d'être optimiste, je pense que je serai à 100% dans une dizaine de jours. Une lésion musculaire, il faut juste du repos", a commenté le Parisien de 35 ans en soulignant qu'il avait "le dos en vrac depuis deux semaines".

Ce forfait est synonyme de fin de saison pour Monfils, puisqu'il n'a pas été sélectionné par le capitaine de l'équipe de France Sébastien Grosjean pour la phase finale de la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre).

Du coup, c'est un Djokovic aux batteries bien remplies mais en manque de compétition puisqu'il n'a joué qu'un seul match depuis sa défaite en finale de l'US Open, qui se présentera vendredi en quarts de finale.

De l'autre côté du filet, il aura l'Américain Taylor Fritz (26e) qui s'est défait du Britannique Cameron Norrie (13e) 6-3, 7-6 (7/3).

Le Polonais Hubert Hurkacz (10e), en quête de la huitième et dernière place aux Masters de Turin, affrontera l'Australien James Duckworth (55e) dans le second quart de finale du haut du tableau.

Daniil Medvedev (2e) affrontait l'Américain Sebastien Korda (39e) dans la soirée, avant le duel entre le Français qui monte Hugo Gaston (103e) et la pépite espagnole Carlos Alcaraz (35e).