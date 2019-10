Masters 1000 de Paris: Djokovic s'en sort face à Moutet

Novak Djokovic, N.1 mondial, a semblé très faible physiquement mercredi pour son entrée en lice au Masters 1000 de Paris face à Corentin Moutet (97e), mais il s'en est sorti en profitant des nombreuses erreurs de son adversaire battu 7-6 (7/2), 6-4.

"Ce qui domine, c'est la déception. Je n'ai pas grand-chose à me reprocher à part des occasions que j'ai manquées, mais je ne peux rien y faire à part mieux jouer la prochaine fois", a commenté Moutet qui jouait pour la première fois, à 20 ans, contre le Serbe.

"Je pense que je l'ai embêté un peu au premier set. Cela veut dire que la tactique, je l'avais plutôt bien pensée et voilà, après, cela n'a pas suffi, il était plus fort que moi. J'ai encore beaucoup de travail pour arriver à ce niveau de jeu constamment et j'ai envie de dire le plus souvent possible. Aujourd'hui, j'ai eu un bon niveau de jeu mais ce n'était pas encore assez pour battre ce genre de joueur", a-t-il ajouté.

Djokovic, qui cèdera à Rafael Nadal son trône mondial à l'issue du tournoi quoi qu'il arrive, affrontera jeudi Kyle Edmund (75e).

Dans le 1er set, Djokovic a multiplié les fautes directes (22 pour 11 points gagnants). Comme exténué, il n'a dû son salut qu'au grand nombre de fautes commises également par Moutet (23 pour 11 points gagnants) et à son incapacité à conclure les points importants.

Le Français, pour sa première apparition au 2e tour d'un tournoi de cette catégorie, juste en-dessous des Grands Chelems, a en effet breaké pour mener 4-3, puis 5-3 après avoir sauvé quatre balles de débreak. Mais le Serbe est revenu, sauvant au passage deux balles de set, et sur sa lancée a dominé le jeu décisif.

Bras ballants entre les échanges, Djokovic a su concentrer ses forces pour faire le break et mener 2-1 dans le deuxième set. Il a poursuivi sur sa lancée jusqu'à 4-1.

Le Djoker a perdu l'une de ses mises en jeu, mais est resté solide par la suite pour remporter le match après 1h46 de souffrance manifeste.

"Je n'ai pas trop fait attention à comment il se sentait, a assuré Moutet. Il a fait quelques fautes. Il est vrai qu’on a eu l'habitude d'avoir des matches où il en faisait sûrement moins. Vous savez, on est tous plus ou moins bien au fil des jours, c'est pareil pour tout le monde. Peut-être qu'il était moins bien. Je n'en sais rien, il n'y a que lui qui le sait. Ce n'est pas mon problème j'ai envie de dire."