Masters 1000 de Paris: Monfils bat Mannarino et affrontera Djokovic

Gaël Monfils (22e mondial) a battu Adrian Mannarino (59e) 2-6, 7-6 (7/4), 6-2 malgré une alerte physique en tout début de partie, mercredi au 2e tour du Masters 1000 de Paris, et affrontera Novak Djokovic pour une place en quarts.

Monfils, 35 ans, s'est blessé à la cuisse droite et est sorti du court se faire soigner après la perte de son jeu de service qui a permis à son adversaire de mener 2-1 dans la première manche.

Il a repris la partie visiblement diminué et a laissé filer le premier set. Mais contre toute attente, il a repris du poil de la bête.

C'est même lui qui a réussi le premier break de la deuxième manche pour mener 4-2, mais Mannarino a immédiatement recollé et les deux joueurs sont ainsi arrivés au jeu décisif que Monfils a dominé.

Entre un Monfils de plus en plus confiant et efficace et un Mannarino frustré et dans le doute, la manche décisive a rapidement et irréversiblement basculé en faveur du premier.