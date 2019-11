Masters 1000 de Paris: "Une tâche extrêmement difficile" pour finir N.1, estime Djokovic

Novak Djokovic, sacré une cinquième fois record au Masters 1000 de Paris dimanche mais qui va céder le trône de N.1 mondial lundi, estime que conclure l'année au sommet du tennis mondial passe par "une tâche extrêmement difficile" au Masters de Londres dans une semaine (10-17 novembre).

Q: Que retenez-vous de la finale et de votre tournoi ?

R: "Nous avons tous les deux extrêmement bien servi. Son service était très difficile à lire. Et j'y ai fait mon meilleur match du tournoi. C'est pour ça que le match a été assez court, à peine plus d'une heure. J'ai très bien commencé, j'ai été très solide, et dans le deuxième set, j'attendais juste que son pourcentage de premières balles baisse un peu, en essayant de me positionner différemment, de perturber ses repères, ça a marché, et j'ai l'ai mis sous pression derrière son deuxième service. C'est un des meilleurs matches que j'ai joués de la semaine. Ma deuxième partie de semaine a été formidable. Jour après jour, j'ai élevé mon niveau de jeu. Je n'ai pas perdu un set de la semaine. Le service a assurément été un des meilleurs coups de mon jeu. Je ne pourrais pas être plus satisfait."

Q: Ce titre vous replace dans la course au trône de N.1 mondial en fin d'année...

R: En termes de points, je suis évidemment dans une meilleure position après cette semaine. Mais encore faut-il que je continue à gagner. C'est une possibilité que je gagne tous mes matches à Londres (au Masters, du 10 au 17 novembre, ndlr), je l'ai fait dans le passé et j'aime jouer là-bas, mais c'est une tâche extrêmement difficile sachant qui seront mes adversaires, à savoir des joueurs du top 10 à chaque match. Donc, si j'arrive à finir l'année N.1, ce serait évidemment fantastique. Etre N.1, c'est une motivation au quotidien. L'être le plus longtemps possible, c'est un des plus grands objectifs pour un joueur professionnel, comme gagner le plus possible de Grand Chelem. Mais ce n'est pas encore une réalité."

Q: Vous vous rapprochez à une longueur du record de titres en Masters 1000 de Rafael Nadal. De tous les records du tennis, lequel aimeriez-vous le plus détenir ?

R: "C'est difficile d'en choisir un... J'aimerais jouer au tennis encore longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça sera, mais je souhaite vraiment jouer longtemps. Donc, si tout va bien, vous allez me voir encore de longues années."

Propos recueillis en conférence de presse.