Masters 1000 de Paris: "Vous me prenez pour un robot", estime Monfils

Exténué par une longue saison, Gaël Monfils a reconnu qu'il n'avait pas eu "les armes" pour contrer Denis Shapovalov vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Paris car il n'était pas "un robot".

Il a par ailleurs annoncé qu'il irait à Londres la semaine prochaine "pour raisons personnelles", plus que pour espérer un désistement qui lui permettrait, en tant que 2e remplaçant, de jouer les Masters qui réunissent du 10 au 17 novembre les huit meilleurs joueurs de la saison.

QUESTION: L'obstacle Shapovalov était trop haut ?

REPONSE: "On va dire qu'aujourd'hui il a bien joué. Il a joué au niveau où je pensais qu'il allait jouer, un mec en confiance, en forme. Simplement, aujourd'hui, je n'avais pas les armes pour le contrer. Je n'ai pas le même niveau de jeu que cet été. On va dire que j’ai un niveau moyen qui me permet de gagner certains matchs qui m'emmènent jusqu'ici (en quarts). Je ne suis pas rentré chez moi depuis Zhuhai (le 23 septembre, ndlr). Je pense que je suis un peu fatigué..."

Q: Vous n'êtes pas trop déçu de ne pas aller aux Masters de Londres ?

R: "Honnêtement, c'est un concours de circonstances énorme. Parce qu'en fait, on met tout sur moi mais même si Jo (Tsonga) a fait un super match sur Berrettini, c'est Berrettini qui rate son Bercy. Je n'ai pas les clés en main. A chaque fois on dit: +Gaël, Gaël...+ mais Bautista, Berrettini, c’est eux qui avaient les clés en main. J'ai eu une chance infime. Dès le début du tournoi, j'ai eu beaucoup de réussite. Déjà que Roger (Federer) se retire, cela dégage le tableau. Mon but, comme j'ai dit, c'était de finir dans les 10 (premiers mondiaux à la fin de l'année, ndlr). Il y avait une cerise sur le gâteau. Trop dur... Je vais aller à Londres (en tant que 2e remplaçant). Je ne vais pas m'entraîner énormément. Il faut que je me repose beaucoup. J'y vais pour des raisons un peu plus personnelles: Elena (Svitolina, sa compagne ukrainienne, ndlr) aime bien passer du temps à Londres, j’y vais un peu plus pour ça."

Q: Vous êtes soulagé de ne pas être aux Masters ?

R: "Je ne vais pas dire que je suis soulagé, mais je suis fatigué. J'ai l'impression que vous me prenez pour un robot en fait. Cela fait du temps passé à s'entraîner, à essayer de se perfectionner. Ce mois-ci, je ne jouais pas très bien, pas beaucoup de confiance. Je n'ai pas bien joué au tennis, mais j'ai gagné certains matchs, j'ai réussi, en étant dans mon état actuel, à faire illusion, voire à jouer peut-être une place aux Masters. Il faut aussi voir ce côté positif."

Propos recueillis en conférence de presse