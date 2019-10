Masters 1000 de Shanghai: Medvedev domine Fognini et passe en demies

Daniil Medvedev, 4e mondial, a dominé vendredi Fabio Fognini (12e) 6-3, 7-6 (7/4) et s'est ainsi qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai.

"Hier (en 8es face à Pospisil), je trouvais que je pouvais améliorer pas mal de choses. Mais aujourd'hui, c'était un bon niveau", s'est félicité le Russe de 23 ans.

Serein et en pleine confiance, il atteint ainsi sa 6e demi-finale d'affilée en six tournois depuis Wimbledon, et la 4e de sa carrière en Masters 1000 après Monte-Carlo, Montréal et Cincinnati cette année.

Il affrontera samedi le tenant du titre et quadruple vainqueur du tournoi, Novak Djokovic (1er), ou Stefanos Tsitsipas (7e).

"C'est toujours difficile d'affronter le Big3 (le Top 3 de l'ATP constitué de Djokovic, Nadal et Federer, ndlr)... mais j'adore !", a lancé Medvedev en prévision de la demie théorique contre le N.1 mondial serbe.

Medvedev a atteint les finales des cinq derniers tournois qu'il a joués, dont l'US Open, et en a remporté deux, à Cincinnati (son premier titre en Masters 1000) et Saint-Pétersbourg.

Il a battu Djokovic lors de leurs deux dernières rencontres: en quarts à Monte-Carlo et en demies à Cincinnati. Le Serbe mène trois victoires à deux dans leurs tête-à-têtes, la dernière remontant au 8e de finale à l'Open d'Australie en janvier.