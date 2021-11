Masters ATP: Berrettini renonce, Sinner le remplace mardi soir

L'Italien Matteo Berrettini, contraint d'abandonner sur blessure dimanche lors de son premier match aux Masters ATP, a annoncé mardi son forfait pour la suite du tournoi, à quelques heures de son deuxième match où il sera remplacé par son compatriote Jannik Sinner.

"J'ai finalement décidé, mes Masters s'arrêtent là... Je suis dévasté, je n'aurais jamais pensé que je devrais renoncer comme ça au tournoi de tennis le plus important jamais organisé en Italie", a souligné Berrettini, dans un message sur les réseaux sociaux, également diffusé par l'ATP.

Sinner, 20 ans, est le premier remplaçant en tant que 9e du classement annuel. Attendu sur le court dès mardi soir (21h00), contre le Polonais Hubert Hurkacz, il va disputer ses premiers Masters, tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison, disputé pour la première fois en Italie.

Berrettini a dû abandonner dimanche soir contre le champion olympique Alexander Zverev, victime d'une blessure aux abdominaux.

Ecarté des courts pendant deux mois en début d'année en raison d'une blessure abdominale, il avait craint après le match une possible rechute: "J'ai ressenti quelque chose dans la même zone, sur un service, j'ai eu peur et l'aspect mental est important. Mais sans savoir ce que c'est, ce n'était pas possible de continuer à jouer", avait-il dit.

Bien qu'il n'ait que deux matches à jouer au lieu de trois, Sinner peut en théorie se qualifier pour les demi-finales, promises aux deux premiers du groupe Rouge auquel il appartient.

L'Italien doit gagner ses deux matches (contre Hurkacz mardi puis Medvedev jeudi) et espérer que Hurkacz gagne le dernier match contre Zverev. Il serait alors le seul avec deux victoires avec Medvedev.

Tout autre scénario ne peut lui permettre l'exploit de se glisser dans le dernier carré, car il ne peut plus dépasser Medvedev et serait devancé par Zverev (1 victoire, 1 défaite pour le moment) si ce dernier battait le Polonais dans son dernier match, rappelle l'ATP.