Masters ATP: Mahut et Herbert en finale du double

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont qualifiés samedi pour la finale du double des Masters de Turin, où ils tenteront de décrocher un deuxième titre.

Les deux Français, titulaires de 5 titres en Grand Chelem dont le dernier Roland-Garros, ont dominé en demi-finale la paire latine composée de l'Espagnol Marcel Granollers et de l'Argentin Horacio Zeballos, 6-3, 6-4.

Déjà vainqueurs des Masters en 2019 à Londres, Mahut, 39 ans et Herbert, 30 ans, affronteront en finale le duo américano-britannique Rajeev Ram/Joe Salisbury, qui a battu un peu plus tôt dans la journée les N.1 mondiaux et champions olympiques, les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, 4-6, 7-6 (7/3), 10-4.

Ram et Salisbury avaient également dominé les Français mercredi lors de la phase de poules, à l'issue d'un match très serré, leur infligeant leur seul défaite dans ces Masters.