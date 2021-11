Masters ATP: Medvedev lance parfaitement la défense de son titre

Le Russe Daniil Medvedev (N.2 mondial), tenant du titre, s'est imposé contre le Polonais Hubert Hurkacz 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 dimanche à Turin, lors du match d'ouverture des Masters ATP, qui se déroulent pour la première fois en Italie.

Dominé au tie-break dans la première manche, Medvedev, 25 ans, a su parfaitement se ressaisir dans le deuxième set, en capitalisant sur un break réalisé à 1-0.

Le scénario s'est reproduit lors du début de l'ultime manche, avec un Medvedev plus agressif au retour, comme en témoignent ses 31 coups gagnants.

Après la 17e faute directe du Polonais (N.9), Medvedev a scellé le match en 2 h 01 min du jeu et s'est parfaitement lancé dans sa quête du doublé, un an après avoir remporté les Masters de Londres.

"Je n'ai eu aucune balle de break à sauver, d'une certaine façon, je n'ai jamais été sous pression", s'est félicité Medvedev, qui a remporté en septembre l'US Open, son premier titre du Grand Chelem.

L'autre rencontre du groupe rouge entre le champion olympique Alexander Zverev et Matteo Berrettini a été abrégé par l'abandon de l'Italien, victime d'une blessure aux abdominaux, au grand désarroi du public du Pala Alpitour.

Zverev, N.3 mondial, avait remporté difficilement la premier set 7-6 (9/7) et menait 1 à 0 dans le seconde manche, quand Berrettini a demandé l'intervention de l'encadrement médical du tournoi. Le 7e mondial a été soigné et a tenté de reprendre le match, avant de rapidement se rendre à l'évidence et de jeter l'éponge.

"On a joué un gros match pendant une heure et demie, c'était un premier set de très haut niveau", a constaté Zverev.

"Ce qui est arrivé à Matteo est le pire qui puisse arriver à un joueur, je sais que cela lui tenait à coeur de jouer ce tournoi à domicile", a-t-il ajouté.

Si Berrettini devait renoncer à participer à la suite du tournoi, il serait remplacé par son compatriote Jannik Sinner.

Après douze ans à Londres, les Masters ATP, qui réunissent les huit meilleurs joueurs de la saison, se sont délocalisés à Turin jusqu'en 2025.

Le N.1 mondial Novak Djokovic, qui peut égaler le record de victoires aux Masters de Roger Federer (6), disputera son premier match, lundi, contre le Norvégien Casper Ruud.