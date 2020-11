Masters d'Augusta: Rahm rejoint le quatuor de tête à la fin du 2e tour

L'Espagnol Jon Rahm, deuxième golfeur mondial, a rejoint un quatuor en tête du Masters d'Augusta samedi à la fin du deuxième tour conclu samedi matin après avoir été interrompu vendredi par l'obscurité, Tiger Woods restant en embuscade et Bryson DeChambeau passant tout juste le cut.

Cinq hommes dominent pour l'instant le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison: Rahm, l'Australien Cameron Smith, les Américains Dustin Johnson (N.1) et Justin Thomas (N.3) et le Mexicain Abraham Ancer.

C'est la première fois dans l'histoire des quatre Majeurs que les trois premiers joueurs mondiaux se partagent la tête à l'issue d'un tour.

Le 3e tour débute samedi et s'annonce froid et nuageux, mais plus sec que lors des deux premiers jours.

"Les vitesses sur le green étaient bien meilleures ce matin", s'est réjoui Rahm à la fin de son 2e tour.

Après avoir rendu une carte de 69 (-3) au 1er tour, l'Espagnol a bouclé samedi son parcours en 66 coups, six sous le par.

Le tenant du titre à Augusta, Tiger Woods, a fait moins bien samedi (71 coups contre 68 au premier tour), mais reste en embuscade à la 19e place, à quatre coups du quintette de tête.

Vainqueur de l'US Open, Bryson DeChambeau s'est contenté du service minimum, avec une carte de 74 samedi qui, combinée à son premier parcours en 70 coups, lui permet tout juste de passer le cut.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ces derniers jours je me suis senti bizarre, pas à 100%", a commenté l'Américain, qui a été testé négatif au Covid-19 vendredi.

Classement après le 2e tour (par 72):

1. Abraham Ancer (MEX) - (68-67)

. Dustin Johnson (USA) -9 (65-70)

. Cameron Smith (AUS) -9 (67-68)

. Justin Thomas (USA) -9 (66-69)

. Jon Rahm -9 (69-66)

6. Justin Rose (ENG) -8 (67-70)

. Patrick Reed (USA) -8 (68-68)

. Im Sung-Jae (KOR) -8 (66-70)

. Patrick Cantlay (USA) -8 (70-66)

. Cheng Tsung Pan (TPE) -8 (70-66)

. Hideki Matsuyama (JPN) -8 (68-68)

...

19. Tiger Woods (USA) -5 (68-71)

...

45. Bryson DeChambeau (USA) 0 (70-74)