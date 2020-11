Masters de double: Roger-Vasselin qualifié pour les demies avec Melzer

Le Français Édouard Roger-Vasselin, associé à l'Autrichien Jürgen Melzer (N.8), s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du Masters de tennis en double, grâce à l'abandon de la paire Marcel Granollers (ESP) et Horacio Zeballos (ARG/N.4) à 6-6 dans le premier set.

Invités de la dernière heure au Masters en allant chercher les points nécessaire la semaine dernière à Sofia, miraculés mercredi en sauvant 5 balles de match qui les auraient éliminés face à John Peers (AUS) et Michael Venus (NZL/N.6) (2-6, 6-7, 12-10), Roger-Vasselin et Melzer devaient impérativement gagner en deux sets pour se qualifier.

Un scénario mal engagé puisque l'Autrichien a perdu son service dès le troisième jeu, mais le break a été effacé quand Zeballos servait à 5-4 pour le gain du set, le deux équipes se retrouvant finalement au tie-break.

Mais après un ace de Roger-Vasselin sur le premier point, Granollers, qui s'était fait soigner l'épaule assez longuement à 6-5 au bord du court, a décidé d'abandonner.

Un quiproquo s'en est suivi, le site officiel du Masters annonçant d'abord que Roger-Vasselin et Melzer avaient gagné mais sans les créditer d'une victoire 2 sets à 0, ce qui les laissait derrière les têtes de série N.1 Mate Pavic (CRO) et Bruno Soares (BRA).

"On ne savait pas si on était qualifié. On sort du match et on ne sait pas, personne nous dit rien (...) je pense que personne n'avait anticipé ça", a raconté Roger-Vasselin en conférence de presse.

"Pendant 5 minutes on ne sait pas et après on nous dit +non, vous c'est bon, vous êtes qualifiés+", a-t-il ajouté.

"C'est pas comme ça qu'on aurait aimé se qualifier, évidemment, même si on prend. C'est la réussite, mais on est allé la chercher", a poursuivi le joueur qui joue son dernier tournoi avec Melzer, qui mettra un terme à sa carrière après l'Open d'Australie, où ils ne seront pas associés.

Vu la nature de la blessure, la présence de Granolers et Zeballos sur le court, samedi à 12h00 GMT, pour leur demi-finale contre Wesley Koolhof (NED) et Nikola Mektic (CRO/N.5) est incertaine.

Roger-Vasselin et Melzer seront, eux, bien présents à partir de 19H00 contre Rajeev Ram (USA) et le local de l'étape, Joe Salisbury (GBR/N.2).