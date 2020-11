Masters: Tsitsipas bat Rublev et qualifie Thiem

Stefanos Tsitsipas a sauvé une balle de match et battu Andrey Rublev 6-1, 4-6, 7-6 (8/6), mardi au Masters de Londres, une victoire qui qualifie Dominic Thiem pour les demi-finales.

Le Grec de 22 ans, 6e mondial et tenant du titre, jouera sa qualification jeudi contre Rafael Nadal (2e), qui avait perdu auparavant face à Thiem.

Ce dernier, finaliste en 2019, est le seul joueur du groupe Londres 2020 à compter deux victoires en deux matches.

En revanche, Rublev (8e) qui participait pour la première fois au tournoi des Maîtres de la fin de saison a enregistré deux défaites en autant de matches (après avoir été balayé par Nadal dimanche) et n'a plus aucune chance de se qualifier pour le dernier carré.

Totalement éteint dans le premier set (conclu en 19 minutes) et notamment sur son service qui est pourtant une des armes sur lesquelles il a construit sa fructueuse saison 2020, Rublev s'est réveillé dans le deuxième.

Service retrouvé, il a tenu tête au Grec sans jamais cependant le menacer sur sa propre mise en jeu. Mais Tsitsipas a complètement raté son dernier jeu de service qu'il a cédé blanc au Russe, lui permettant d'égaliser à un set partout.

Dans la dernière manche, à 1-1 Rublev a sauvé avec autorité 5 balles de set et les deux joueurs ont progressé jusqu'à 6-6 en conservant chacun sa mise en jeu.

A 5/4, Tsitsipas a eu deux services pour plier le match, mais c'est Rublev qui a marqué ces deux points et s'est offert une balle de match sur son service. Malheureusement, il a commis une double faute et permis à Tsitsipas de revenir à 6/6. Et dans la foulée le Grec Tsitsipas s'est offert à son tour une balle de match sur son service, qu'il a convertie sur une faute directe de Rublev.