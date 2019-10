Masters WTA: un avant-dernier effort pour Barty

Il en faut peu à Ashleigh Barty pour s'assurer de terminer l'année sur le trône de N.1 mondiale, mais le Masters, qui débute ce dimanche, n'est pas le tout dernier effort de la saison pour l'Australienne. L'attendra encore la finale de Fed Cup une semaine plus tard.

Pour ses sept concurrentes, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep, Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Belinda Bencic et Elina Svitolina, la tenante du trophée, le Masters, qui a déménagé de Singapour à Shenzhen, en Chine, où il entame un bail de dix ans, est l'ultime rendez-vous de l'année. Pas pour Barty (23 ans), qui aura la charge de mener l'Australie vers son premier sacre en Fed Cup depuis quarante-cinq ans les 9 et 10 novembre, contre la France, à Perth, sur la côte ouest de l'île-continent, tout au bout de la saison qui l'a vue s'installer au plus haut niveau.

En attendant, la lauréate inattendue de Roland-Garros, dont c'est la première participation en simple au Masters (elle s'était qualifiée en double en 2017 et 2018), promet de "batailler ferme pour conclure la saison WTA avec le titre à Shenzhen".

En tout cas, la place de N.1 mondiale en fin d'année - un honneur inédit pour le tennis féminin australien - lui tend les bras, elle qui est la seule joueuse à avoir rallié la deuxième semaine dans les quatre tournois du Grand Chelem en 2019, et qui a gagné le plus de matches sur le circuit jusque-là (52).

- Tout pour finir N.1 -

Mathématiquement, Pliskova et Osaka ont une chance de lui chiper in extremis, mais elle est extrêmement infime. Au mieux, le Masters rapporte 1500 points, et rien que chaque match de poule joué (pas gagné) permet d'en empocher 125.

Or Barty aborde le prestigieux tournoi avec plus de 1000 points d'avance sur la gauchère tchèque - précisément 1161 - et la joueuse japonaise (1230). Ainsi, sur un plan purement comptable, même pas besoin pour l'Australienne de remporter le moindre duel, à la seule condition de jouer ses trois matches de poule. Et si elle gagne un de ses deux premiers, les jeux seront faits aussi.

Barty a été versée dans le groupe rouge aux côtés d'Osaka, victorieuse de l'Open d'Australie début 2019, de Kvitova et de Bencic. Le groupe violet se compose lui de Pliskova, Halep et Andreescu, récente lauréate de l'US Open.

Osaka, qui reste sur deux titres à Osaka et Pékin cet automne, ouvre le bal dimanche (16h30 locales) face à Kvitova. Puis ce sera au tour de Barty, contre Bencic. Lundi, Pliskova sera opposée à Svitolina, et Halep à Andreescu.

Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour le dernier carré. Des huit joueuses engagées, seules Kvitova, en 2011, et Svitolina, en 2018, ont déjà inscrit le Masters à leur palmarès.

En double également, il y aura un avant-goût de Fed Cup, avec la présence de la Française Kristina Mladenovic et de l'Australienne Samantha Stosur. La première est associée à la Hongroise Timea Babos - toutes deux sont tenantes du titre -, la seconde à la Chinoise Zhang Shuai.