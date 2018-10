Match amical: un nul, un hommage et beaucoup d'émotions pour l'Italie

L'Italie du sélectionneur Roberto Mancini a fait match nul 1 à 1 avec l'Ukraine, mercredi soir, au stade Luigi Ferrarus de Gênes, région où Mancini a passé la majorité de sa carrière de joueur professionnel, à la Sampdoria, au cours d'une rencontre interrompue à la 43e minute pour rendre hommage aux victimes de l'effondrement du pont, survenu le 14 août.

Les mots "Genova nel cuore" (Gênes dans notre coeur) ont été diffusés sur les écrans géants du stade alors que les joueurs et spectateurs applaudissaient pendant une minute.

"C'est un moment de grande émotion et j'ai été touché. C'est aussi important pour les victimes de cet horrible accident. Etre sélectionneur de l'Italie dans mon vieux stade me touchait particulièrement", a commenté Mancini, âgé de 53 ans, meilleur buteur du Genoa avec lequel il avait conquis quatre Coupes d'Italie et la Coupe des vainqueurs de coupes.

"Nous regrettons de n'avoir pas pu donner plus de joie aux supporters même si nous avons fait de belles choses. J'espère que nous allons commencer à gagner de nouveau dimanche" en Ligue des Nations, en Pologne, a ajouté Mancini.

Les 12.000 spectateurs ont permis de collecter 105.000 euros en faveur des victimes de l'effondrement du pont.

Sur le plan purement sportif, c'est Federico Bernardeschi qui a ouvert la marque pour l'Italie, absente du dernier Mondial en Russie (55e). Mais la joie des hommes de Roberto Mancini était de courte durée puisque Ruslan Malinovskiy a égalisé pour l'Ukraine sept minutes plus tard (62e).