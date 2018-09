Matches amicaux: les pays latinos jouent à domicile aux Etats-Unis

Argentine, Brésil, Colombie, Mexique: les principales sélections latinoaméricaines s'affrontent ces jours-ci aux Etats-Unis, où les immigrés viennent en masse soutenir leur pays d'origine alors que la passion du ballon rond progresse chaque année.

- Un marché hispano géant -

"Le football est le sport du futur aux Etats-Unis... et il le restera toujours": cette blague au pays du baseball et du basket semble de moins en moins fondée.

Mardi, après une première série de rencontres en fin de semaine dernière, l'Argentine rencontre la Colombie à East Rutherford, dans le New Jersey (est), tandis que le Brésil affronte le Salvador à Landover, dans le Maryland (est), et que le Mexique se mesure au pays hôte à Nashville, dans le Tennessee (est).

"C'est pour une question de marketing", explique à l'AFP Carolina Jaramillo, directrice de l'agence de marketing sportif Score, en Colombie. "Les Etats-Unis sont un marché absolument gigantesque, en croissance, avec un marché hispano très important. Maintenant, avec le Mondial-2026 coorganisé avec le Canada et le Mexique, ils ont compris que le football était un bon business".

Le Mexique voisin, plus que tout autre pays, est conscient de cet enjeu.

"La sélection mexicaine est la seule au monde à avoir deux grands marchés. Et avec le (nombre de) Mexicains qui vivent aux Etats-Unis, le marché de la nostalgie est très exploité", souligne Rogelio Roa, vice-président du club de Puebla en charge des questions commerciales.

"Grâce à la globalisation du football et aux contrats que la fédération (mexicaine) a signés avec Soccer United Marketing (SUM), la sélection engrange beaucoup d'argent à chaque rencontre amicale. C'est un produit particulièrement rentable", analyse ce responsable qui évalue à un million de dollars par date Fifa les bénéfices du Tricolor.

"Il s'agit d'une opportunité non seulement pour les fans de réussir à voir leur équipe, mais aussi de faire bénéficier à la sélection des meilleurs stades et centres d'entraînement en vue de sa préparation", précise Marisabel Munoz, de SUM, branche marketing du championnat américain basée à New York.

- L'expansion du "soccer" -

"Il y a un intérêt croissant des Américains (pour le football) et un (écosystème) pour promouvoir les événements très puissant, y compris avec des sponsors locaux. Il y a une culture du divertissement beaucoup plus importante que dans nombre de pays d'Amérique latine", explique Erich Beting, consultant de marketing sportif basé au Brésil.

Par ailleurs, les sélections latinoaméricaines ont eu tendance à limiter la charge de travail de leurs fédérations. Ainsi, "le Brésil et l'Argentine ont tertiarisé l'organisation de leurs rencontres à l'étranger. C'est une habitude très ancienne et à l'origine des scandales de corruption dans le football sudaméricain", ajoute Beting.

Ce spécialiste estime que la fédération brésilienne a vendu les droits d'un match aux Etats-Unis pour 5 millions de dollars (4,31 M EUR), en confiant à son intermédiaire toutes les étapes, de la recherche de l'adversaire jusqu'à la vente des entrées.

Selon un sondage de l'institut Gallup publié en janvier, 7% des Américains considèrent le football comme leur sport favori à regarder, ce qui place le ballon rond au pied du podium des sports US, juste derrière le baseball (9%), troisième, le basket-ball (11%) et le football américain (37%), loin devant.

Le "soccer", comme est appelé ce sport, est la discipline qui croît le plus aux Etats-Unis, particulièrement parmi les jeunes (18-34 ans).

"Les +gringos+ sont les rois du marketing. Ils apposent leur empreinte (sur le football) et le transforment en spectacle", résume la Colombienne Carolina Jaramillo, spécialiste en marketing.

