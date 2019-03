Matches truqués: trois nouveaux joueurs de tennis français en garde à vue

Trois nouveaux joueurs français ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête instruite en Belgique sur des matches de tennis truqués, qui avait débouché sur une première vague d'interpellations en France mi-janvier, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier, confirmant une information du journal L'Equipe.

Selon le quotidien sportif, ces trois joueurs, dont l'identité "n'a pas été dévoilée", "ont été placés en garde à vue mardi" et étaient "toujours entendus mercredi matin par les enquêteurs du Service central des courses et jeux (SCCJ) de la direction centrale de la police judiciaire".

"Tous sont soupçonnés d'avoir perdu volontairement un jeu, un set ou un match, contre rémunération d'une organisation criminelle basée en Belgique", écrit le journal.

Mi-janvier, une vaste enquête partie de Belgique portant sur des matches truqués dans des tournois secondaires avait entraîné le placement en garde à vue de quatre premiers joueurs français de seconde zone, soupçonnés d'avoir cédé aux avances de corrupteurs lors de tournois Challenger ou Future, les deuxième et troisième divisions du tennis. Ils ont été relâchés ensuite.

Au total, une centaine de joueurs et entraîneurs sont visés par cette enquête, dont une quinzaine de personnes en France, selon le parquet fédéral belge. L'enquête touche au moins sept pays (Bulgarie, Slovaquie, Allemagne, Pays-Bas, France, Etats-Unis et Belgique) et concerne "un groupe très structuré d'Europe de l'Est, qui agit depuis la Belgique et s'est spécialisé dans les matches de tennis", avait-on précisé de même source.