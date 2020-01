Mbappé et Neymar joueurs les plus chers des clubs champions en Europe, selon une étude

Les stars du Paris SG Kylian Mbappé et Neymar sont les joueurs les mieux valorisés parmi les effectifs des clubs champions en titre dans les huit principaux championnats européens, selon une étude publiée mercredi par le cabinet d'audit et de conseil KPMG.

Dans le 11 type établi par KPMG, on trouve deux joueurs parisiens: Mbappé, dont la valeur est estimée à 225 millions et Neymar, évalué à 185 millions. Le FC Barcelone y place trois joueurs: Lionel Messi (180 millions), Frenkie De Jong (106) et Marc-André ter Stegen (88). Trois éléments de Manchester City figurent également dans cette équipe type avec Kevin De Bruyne (130), Rodrigo (72) et Aymeric Laporte (70).

Le club anglais est celui qui détient par ailleurs l'effectif global le mieux valorisé avec 1,279 milliard d'euros grâce notamment à Raheem Sterling (150) et Bernardo Silva (92), non présents dans le 11. Barcelone suit avec 1,209 milliard (dont 125 milllions pour Griezmann, 2e joueur barcelonais le mieux valorisé derrière Messi). Le PSG est 3e avec 957 millions d'euros. Derrière Mbappé et Neymar, on trouve Marquinhos (61).

La valeur moyenne des équipes championnes est de 745 millions d'euros, mais l'étude révèle de grandes disparités. Les équipes de Barcelone, Manchester City et du PSG valent ainsi plus de 10 fois plus que celle de Galatasaray, champion de Turquie.

L'étude révèle en outre que le FC Barcelone a enregistré un chiffre d'affaires record de 839,5 millions d'euros sur la saison 2018-2019 et devance le Paris SG (636 millions d'euros) dans ce Top 8.

Si le club espagnol occupe la première place de ce classement des champions avec une confortable avance sur Paris, le club français se distingue par une croissance de son chiffre d'affaires de 17% en un an.

Mais c'est l’Ajax qui affiche le plus fort taux de croissance (+ 117 %), principalement en raison de son excellent parcours en Ligue des champions (demi-finale). Plus globalement, les huit champions ont vu leurs revenus significativement augmenter grâce à la hausse des recettes audiovisuelles de la Ligue des Champions.