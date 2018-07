Mbappé: "Maintenant, on ne peut plus se cacher"

"Maintenant, on ne peut plus se cacher", a déclaré l'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé, après la qualification en finale du Mondial-2018 décrochée contre la Belgique (1-0) mardi à Saint-Pétersbourg, qui souhaite maintenant "gagner cette compétition".

Q: Quel a été la réaction dans le vestiaire après le match ?

R: "Franchement, je ne vais pas vous mentir on était vraiment content. Mais maintenant, on sait qu'il reste un match, on va tout donner."

Q: Etait-ce le match le plus difficile de votre Coupe du monde ?

R: "Il y avait une superbe équipe en face, bien réglée, complète. Ils sont forts dans tous les domaines, ont des grands joueurs partout. C'était vraiment une partie compliquée. On a réussi à marquer sur coup de pied arrêté, on a été très solides, solidaires. Ce sont des valeurs sur lesquelles il faudra s'appuyer pour essayer de gagner cette compétition. Maintenant, on ne peut plus se cacher. On est en finale, il va falloir bien récupérer parce que ce sera sûrement un grand match."

Q: L'équipe de France a adopté une stratégie pragmatique, c'est la clé du succès ?

R: "Bien sûr. Après il faut s'adapter aux situations. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, surtout quand vous jouez contre des équipes comme ça qui imposent leur rythme. C'est vrai que par moments, on a souffert. Mais on a su souffrir ensemble."

Q: Il y a une vraie force collective qui se dégage dans votre équipe, d'où cela vient ?

R: "On est monté en puissance. Je pense que la phase à élimination directe a été dure pour nous tous. Après, on s'est dit que c'était une deuxième compétition qui commençait. C'est bien parce que tu te dis, +si tu gagnes, tu continues, si tu perds, tu rentres chez toi+. Tu es obligé de te mettre à niveau."

Q: Sur votre roulette-passe pour Olivier Giroud, que s'est-il passé dans votre tête ?

R: "C'est l'instinct! J'avais vu juste avant qu'il était libre de tout marquage. J'ai voulu le servir le plus rapidement possible pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Il n'a pas marqué, dommage."

Q: Quel a été le rôle de Didier Deschamps dans cette victoire ?

R: "Il nous a dit qu'ils allaient changer peut-être deux-trois choses par rapport au Brésil (victoire 2-1) pour nous surprendre. C'est ce qu'il s'est passé. Ils ont misé sur l'impact physique avec (Marouane) Fellaini, Mousa Dembélé, des joueurs très costauds. Et avec des joueurs comme (Eden) Hazard, (Kevin) De Bruyne, qui peuvent faire la différence à tout moment, il fallait garder un oeil (ouvert). C'était vraiment une équipe difficile à battre, qui a fait une très bonne compétition."

Q: Être champion du monde à 19 ans, qu'est-ce que ça représenterait pour vous ?

R: "Même à 40 ans, ça aurait de la gueule (rires)!"

Q: Estimez-vous être capable de faire aussi bien que Zinédine Zidane en finale du Mondial-1998 ?

R: "Du moment qu'on gagne, que ce soit Kylian ou n'importe qui, c'est le plus important."

Q: Entre la Croatie et l'Angleterre, vous avez une préférence ?

R: "Ce n'est pas mon problème."

Q: Les Belges se sont plaint d'un chambrage de votre part en fin de partie...

R: "Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, si je les ai offensés, je m'en excuse. Mais moi je suis en finale, voilà c'est tout."

Propos recueillis en zone mixte.