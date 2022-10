Mbappé "n'a jamais parlé de quitter le PSG en janvier", assure Luis Campos

L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, auquel plusieurs médias prêtent des envies d'ailleurs, "n'a jamais parlé de quitter le PSG en janvier", a assuré mardi soir le conseiller football du club parisien, Luis Campos, jugeant ces informations "très graves" avant un choc européen crucial contre Benfica.

"Je suis tous les jours avec Kylian Mbappé, il ne m'a jamais parlé de partir en janvier", a lancé Campos au micro de Canal+ avant ce match de Ligue des champions.

"Ce n'est pas une déclaration du joueur, c'est une information (de presse), et avoir une telle information avant un match comme celui-là c'est très grave, c'est pour ça que je suis là, c'est pour démentir et dire clairement que jamais Kylian Mbappé n'a parlé ni à moi ni au président (Nasser Al-Khelaïfi) de quitter le PSG en janvier."

La prise de parole de Campos, quelques minutes avant la réception du Benfica Lisbonne au Parc des Princes (21h00), était très attendue alors que le club parisien bruissait depuis plusieurs heures d'une folle rumeur, celle d'une lassitude de Mbappé vis-à-vis de ses dirigeants, cinq mois seulement après sa prolongation de contrat en grande pompe alors qu'il était ouvertement convoité par le Real Madrid.

- Pavé dans la mare -

Si Campos a plaidé la déstabilisation ("On est à quelques heures d'un match très important, c'est très grave"), plusieurs médias ont néanmoins relayé la thèse d'un mal-être du joueur, signe que l'entourage de Mbappé a peut-être voulu jeter un pavé dans la mare en faisant fuiter le ras-le-bol du joueur dans les médias espagnols et français.

Le problème remonte à l'été et fait suite à la prolongation de contrat de Mbappé jusqu'en 2025, avec à la clé la promesse d'être au coeur du projet parisien.

Au cours d'âpres négociations, Mbappé et ses conseillers avaient notamment reçu la promesse, orale, que le club recruterait un buteur de classe mondiale, par exemple Robert Lewandowski, finalement parti du Bayern au Barça, pour lui permettre d'évoluer autour de lui, plus libre, et de donner sa pleine mesure offensivement.

Mais ce grand numéro 9 n'est pas venu, comme l'ont admis l'entraîneur Christophe Galtier et le conseiller sportif Campos, très proche de Mbappé depuis les 14 ans du prodige, à Monaco.

Le dirigeant portugais, qui semble lassé de la situation lui aussi, s'était exprimé sur RMC le mois dernier, et l'entraîneur du PSG avait rappelé ce coup manqué du mercato lundi en conférence de presse.

Côté club, on assure que le joueur ne partira pas au mercato d'hiver, en insistant sur le fait que Liverpool, candidat pour l'accueillir selon le quotidien espagnol Marca, connaît quelques difficultés financières et est bien loin des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.