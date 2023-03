Médias : le militant Kemi Seba déprogrammé d'une émission de La Chaîne Parlementaire française

Cette décision fait suite à des "discussions" avec le député Renaissance, Thomas Gassilloud, également président de la commission de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale, a annoncé la chaîne de service public sur Twitter.

"J'ai simplement joué le rôle de lanceur d'alerte", a déclaré Thomas Gassilloud.

LCP souhaite faire une série sur l'Afrique et donner la parole "à tout le monde pour apporter différents points de vue", a-t-il expliqué.

Kemi Seba, qui dénonce notamment le "néo-colonialisme" des puissances occidentales en Afrique, a ainsi été interviewé par Yves Thréard dans l'émission les Grands Entretiens, un magazine de 28 minutes qui devait être diffusé à 23H30.

Des Maliens manifestent devant l'ambassade de Russie à Bamako ce 22 septembre 2020. AP/Archives

Le problème est que Kemi Seba "n'est pas un simple militant politique", a souligné Thomas Gassilloud, accusant l'intéressé d'être un "relais de la propagande russe" et de servir "une puissance étrangère qui alimente le sentiment anti-français".

Le député a souligné la difficulté de donner la parole au plus grand nombre dans une démocratie sans se faire le relais de personnes mal intentionnées. "Outre la parole, l'intentionnalité doit être prise en compte", a-t-il estimé.

Kemi Seba, également président de l'ONG Urgences Panafricanistes, a, lui, promis de rendre publique lundi l'émission. "L’émission est sur mon disque dur, elle paraîtra demain", a-t-il affirmé sur Twitter.

Dans l'interview disponible sur les réseaux sociaux, Kemi Seba se défend de tout lien financier avec la Russie : "Quand les Africains font de la géopolitique ça devient un changement de colons. Pourtant Macron avait des business avec la Russie avant la guerre." Ce dernier admet cependant avoir été proche du chef du groupe de mercenaires Wagner - "Je ne parle plus à Prigojine depuis des années"-. Il affiche sa proximité avec l'idéologue ultranationaliste Alexandre Douguine, promoteur avant l'heure de l'invasion de l'Ukraine par la Russie -"Douguine est un camarade. On a une même détestation du néolibéralisme et de l'occidentalisation du monde à pas forcé"-.

Photo d'Alexandre Douguine prise dans son studio de télévision, le 11 août 2016 à Moscou (AP Photo/Francesca Ebel, File)

Le militant justifie ces liens dans une volonté commune de défaire le même adversaire. "La géostratégie c’est être capable quand vous avez un ennemi puissant de tisser des liens avec ses adversaires pour faire contrepoids, ça ne veut pas dire qu’ils sont vos patrons", conclut le militant. Il qualifie par ailleurs la guerre en Ukraine d'"interethnique", entre "la Russie et les cousins européens".

À l'annonce de la déprogrammation de son interview, Kemi Seba s'était insurgé sur les réseaux. "Quand le chef d'AQMI est interviewé par FRANCE 24, ça ne vous dérange pas chers colons? Quand (le polémiste franèais d'extrême droite, ndlr) Zemmour est invité partout pour cracher sa haine des Noirs et des arabes ça ne vous dérange pas non plus? Mais quand je parle dans vos médias, c'est la FIN DES TEMPS? Vous avez PEUR", avait-il lancé sur Twitter.

Quand le chef d’AQMI est interviewé par FRANCE 24, ça ne vous dérange pas chers colons? Quand Zemmour est invité partout pour cracher sa haine des Noirs et des arabes ca ne vous dérange pas non plus? Mais quand je parle dans vos médias, c’est la FIN DES TEMPS? Vous avez PEUR pic.twitter.com/LBrhUZRoa1 — Kemi Seba Officiel (@KemiSeba1) March 12, 2023

La programmation de Kemi Seba sur LCP avait suscité d'autres nombreux commentaires indignés notamment de la part de Nathalie Loiseau, Députée européenne et ancienne ministre française chargée des Affaires européennes ou de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'antisémitisme (Licra).

L'interview aurait même été publiée un temps sur le site de la LCP selon le journaliste du magazine français Telerama, Olivier Tesquet. Dans un email, la chaîne LCP affirme que la vidéo a été téléchargée "illégalement" et donc "volée" et dit "prendre des mesures pour faire cesser cette exploitation contrefaisante".

Ca m'avait échappé, apparemment la vidéo a été un temps disponible sur Dailymotion (supprimée depuis). https://t.co/0YBKajYqVN — Olivier Tesquet (@oliviertesquet) March 13, 2023

Pour rappel, Kemi Seba a été déja condamné plusieurs fois en France pour incitation à la haine raciale.