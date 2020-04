Méditerranée: un naufrage de migrants démenti, deux bateaux dans les eaux maltaises

Les garde-côtes italiens et européens ont démenti lundi le naufrage en Méditerranée d'un bateau de migrants, annoncé la veille par l'ONG allemande Sea-Watch International, mais deux autres embarcations sont toujours en danger dans les eaux maltaises.

Dès samedi, Sea-Watch avait alerté sur la situation de quelque 260 migrants embarqués sur quatre bateaux navigant entre la Libye, Malte et l'Italie. L'ONG avait ensuite fait savoir que l'un des bateaux avait "chaviré".

Le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) de l'ONU et l'Office international pour les migrations (OIM) avaient alors exprimé leur préoccupation.

"Au sujet du naufrage présumé (...) annoncé par l'ONG Sea-Watch, nous informons que l’embarcation repérée par un avion de (l'agence européenne de contrôle des frontières) Frontex (...) était un canot pneumatique à la dérive dans la zone de recherche et secours libyenne", a cependant écrit le corps italien des garde-côtes dans un communiqué lundi.

Selon les garde-côtes, l'embarcation "sans moteur" a "vraisemblablement été l'objet d'une intervention de secours de la part des autorités compétentes libyennes". Celles-ci l'auraient ensuite "laissée dériver" après avoir "mis en sûreté les migrants qui se trouvaient à bord".

Après le communiqué des garde-côtes italiens, Frontex a à son tour assuré que ce bateau était "lié à un incident ancien, lors duquel des migrants ont été secourus et le canot pneumatique laissé vide et à la dérive".

Dans la matinée, le ministre maltais des Affaires européennes et étrangères Evarist Bartolo avait lui aussi démenti le naufrage. "Nous avons eu confirmation que les allégations selon lesquelles un bateau transportant des dizaines de migrants aurait coulé dans la zone de recherche et secours maltaise étaient infondées", a-t-il écrit sur Facebook.

- Deux bateaux en Sicile -

Dans son communiqué, Frontex a expliqué avoir repéré "depuis vendredi" en Méditerranée centrale "quatre bateaux avec des migrants à bord".

"Lundi matin, ces quatre bateaux étaient localisés. Deux sont arrivés en Sicile et deux sont toujours dans la zone de recherche et secours maltaise", a écrit l'organisation.

Dimanche, une centaine de migrants ont en effet débarqué à Pozzallo, à la pointe sud de la Sicile. Et lundi, Frontex a fait savoir qu'un autre navire était arrivé à Porto Palo, dans la même région.

Mais deux autres bateaux sont donc toujours à proximité de Malte, et l'un d'entre eux a été approché par l'Aita Mari, le navire de l'ONG espagnole SMH.

"Ce matin nous avons localisé une embarcation avec 47 personnes à bord. Il y a six personnes gravement déshydratées, et une femme enceinte", a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'association. "En ce moment, Malte coordonne une opération de sauvetage et ne nous a pas encore permis de transférer ces personnes de l'embarcation à notre bateau, donc nous avons distribué de l'eau, de la nourriture et des gilets de sauvetage".

Le porte-parole a précisé que si les conditions météo et de mer empiraient, l'ONG serait "obligée de les faire monter à bord car nous avons l'obligation de garantir la sécurité de ces personnes".

En pleine crise du nouveau coronavirus, Malte et l'Italie ont officiellement fermé leurs ports aux migrants, une décision dénoncée par les ONG de défense des migrants. Les autorités maltaises ont toutefois secouru vendredi un bateau avec 67 migrants, ensuite placés en quarantaine.