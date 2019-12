Megan Rapinoe soutient Elizabeth Warren dans la course à la Maison Blanche

Megan Rapinoe, la star américaine du football mondial, championne du monde de "soccer" et des causes progressistes, a apporté vendredi son soutien à Elizabeth Warren dans la course à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre 2020.

La co-capitaine de la "Team USA" a annoncé rejoindre la "Team Warren" dans une vidéo postée sur Twitter et Instagram, à la mise en scène particulièrement soignée.

"Allo Megan", commence la sénatrice progressiste du Massachusetts que l'on voit à l'écran téléphoner à la footballeuse de 34 ans, récemment sacrée Ballon d'Or féminin.

"Elizabeth", répond la joueuse de Seattle à la coupe lavande légendaire, également filmée au moment de l'enregistrement de ce coup de fil.

S'ensuit une conversation décontractée entre les deux femmes, avec échanges de compliments à la clé.

"Nous avons besoin de vous dans cette bataille", lance à Mme Rapinoe la candidate de 70 ans, la remerciant pour son soutien.

"Je suis fière de soutenir aujourd'hui Elizabeth Warren, qui est audacieuse, authentique, qui écoute chacun d'entre nous et est prête à faire face aux défis uniques auxquels notre pays est confronté aujourd'hui", écrit la buteuse du Seattle Reign FC sur Twitter.

Le soutien de l'attaquante à une figure progressiste n'est guère une surprise tant Megan Rapinoe a été à la pointe des luttes pour les droits des LGBT et l'égalité homme-femme.

Ces derniers mois, elle est devenue une icône de l'opposition à Donald Trump, après avoir prévenu cet été qu'en cas de sacre de la sélection américaine à la Coupe du monde en France, elle et ses coéquipières n'iraient pas à la "p... de Maison Blanche".

Dans le peloton de tête des sondages pour les primaires démocrates, Elizabeth Warren a remercié Megan Rapinoe dans un tweet.

"Je suis tellement reconnaissante de vous avoir dans la @TeamWarren. Je promets de combattre épaule contre épaule avec vous pour l'égalité des salaires, et le changement audacieux, structurel, dont notre pays a besoin", a-t-elle écrit.

Megan Rapinoe est en première ligne du combat de la sélection féminine américaine pour l'égalité salariale.