"Meilleur jeune du monde", Dembélé retourne le compliment à Mbappé

L'attaquant Ousmane Dembélé a rendu la politesse à son coéquipier de l'équipe de France Kylian Mbappé en le désignant "meilleur jeune du monde", mardi à Clairefontaine en préparation au Mondial-2018.

Mbappé (19 ans) avait dit de Dembélé (21 ans) qu'il était "le meilleur jeune du monde" à l'issue du match amical contre l'Italie vendredi dernier à Nice (3-1) où "Dembouz" avait notamment marqué un but.

"Il abuse un peu mais ça me fait plaisir, a commenté Dembélé. Lui-même pour moi c'est le meilleur jeune du monde. Il a beaucoup beaucoup de qualités, il dribble, il marque des buts, il est efficace. Avec Kylian c'est naturel, on ne joue pas sur ça. On a toujours été amis, on joue ensemble à Fifa (sur console vidéo), on s'appelle... Ca se passe bien en dehors et sur le terrain, on s'envoie beaucoup de messages, c'est un bon pote, un ami".

Interrogé sur le trio d'attaque qu'il formait contre l'Italie avec Mbappé et Antoine Griezmann, l'ailier barcelonais a dit: "Ca fait plaisir de jouer avec ces deux joueurs-là, on est complémentaires. Kylian on peut le trouver dans les pieds ou en profondeur, la même chose pour Antoine. Je ne sais pas si c'est le meilleur trio, c'est le coach qui décide de qui mettre en attaque".

- "Bien me replier pour mieux attaquer" -

Les différences entre jouer avec le FC Barcelone et l'équipe de France? "C'est toujours du plaisir de jouer avec Kylian et +Grizou+. Barcelone, ce n'est pas pareil, il y a le meilleur joueur du monde (Lionel Messi), mais ça me fait plaisir de jouer avec ces coéquipiers-là. A Barcelone on a un joueur exceptionnel, toujours efficace, toujours bon, qui donne toujours de bons ballons. En équipe de France aussi, mais franchement ce n'est pas pareil".

La question de son apport défensif lui a aussi été posée, à laquelle il a répondu de manière sibylline: "Prendre du plaisir, je sais pas... c'est pour l'équipe, c'est pour aider tout le monde... Je vais dire que je prends du plaisir à défendre, comme ça c'est plus facile. Je suis obligé de défendre pour l'équipe, je ne veux pas tricher. C'est bon pour l'équipe, je suis là pour aider l'équipe".

A-t-il toujours respecté les consignes sur le repli défensif contre l'Italie ? "Pas toujours, mais je l'ai fait quand même, j'ai défendu un peu. Je fais ce que le coach me demande, il m'a dit de bien me replier pour mieux attaquer".

"C'est mieux de défendre pour l'équipe, ne pas laisser d'espace. Il n'y en a qu'un qui ne défend pas, c'est Lionel Messi, mais il fait gagner les matches", a-t-il dit en souriant.