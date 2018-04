Melania Trump, l'Ã©nigmatique PremiÃ¨re dame, nouvelle attraction de cire Ã  New York

Melania Trump, les yeux légèrement plissés, en tailleur bleu roi parfaitement ajusté: le musée de cire de New York a dévoilé mercredi une réplique très ressemblante de l'énigmatique Première dame américaine, en vedette cette semaine pour la visite du couple Macron à Washington.

C'est "une personne très attentionnée et gracieuse", souvent "sous-estimée", a affirmé l'ancien porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer, invité par le musée Madame Tussauds de Times Square pour présenter sa nouvelle attraction.

"Elle a vraiment le doigt sur le pouls de l'actualité" et peut "vraiment offrir de sages conseils au président", a assuré M. Spicer, qui a quitté la Maison Blanche en juillet dernier.

Alors que les spéculations abondent sur de possibles difficultés entre Melania et Donald Trump, avec lequel plusieurs femmes ont affirmé avoir eu des liaisons depuis son mariage avec Melania en 2005, Sean Spicer a assuré qu'il y avait, entre les époux présidentiels, "de l'amour authentique et de la sollicitude, et c'est ça le plus important".

L'ex-porte-parole, qui a fait face aux journalistes pendant six mois à la Maison Blanche, a refusé de livrer quelque anecdote que ce soit sur la présidence Trump, se contentant d'annoncer la sortie le 24 juillet de son livre de mémoires, intitulé "The Briefing" ("Le point presse").

"Achetez mon livre!" a-t-il simplement répondu.

Le dernier livre sur l'ambiance à la Maison Blanche, "Le feu et la fureur" ("Fire and Fury"), du journaliste Michael Wolff, a connu un démarrage en fanfare en janvier, et s'est déjà vendu à plus de deux millions d'exemplaires.

La statue de cire de Melania Trump, placée aux cotés de son mari dans un décor réminiscent de la Maison Blanche, quittera New York le 31 mai pour être exposée au musée Madame Tussaud de la capitale fédérale américaine.