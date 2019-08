Mélenchon absent des "Amfis d'été" de LFI en raison d'une visite à Lula

Jean-Luc Mélenchon a annoncé mercredi qu'il ne participerait pas aux "Amfis d'été" de La France insoumise, de jeudi à dimanche à Toulouse, en raison d'une visite à l'ex-président brésilien Lula incarcéré au Brésil.

Dans un message posté sur sa page Facebook, le chef de file du mouvement, "actuellement au Mexique", explique avoir rendez-vous avec Lula le 5 septembre "dans sa prison au Brésil à Curitiba".

"C’est pour moi un devoir politique et personnel d’aller lui dire de vive voix notre soutien", dit-il, soulignant que "les Insoumis sont partie prenante de la mobilisation mondiale pour obtenir la liberté de Lula".

"Mais nous savons aussi l’importance des contacts humains personnels avec cet homme accablé de deuils familiaux, emprisonné innocent, récemment soumis à la menace d’être emmené dans une nouvelle prison où sa vie serait en danger. Je connais personnellement Lula depuis les années où il a mené ses premières campagnes pour la présidence du Brésil", justifie-t-il.

M. Mélenchon dit aussi avoir "accepté la date du 3 septembre pour recevoir à Buenos Aires le diplôme de docteur honoris causa de l’UNLA, grande université argentine".

"Dans ces conditions, actuellement au Mexique, j’ai jugé peu raisonnable de m’infliger trois traversées de l'Atlantique en si peu de temps, à travers tant de fuseaux horaires, pour pouvoir à la fois participer aux Amphis d'été de Toulouse et honorer mes rendez-vous" au Brésil et en Argentine, conclut-il.

Il présente ses "excuses aux personnes inscrites pour (sa) Conférence sur +l’ère du peuple+". "La concomitance" des Amfis de Toulouse "avec l’université d’EELV vous promet de bons dialogues si vous le décidez", note-t-il aussi.

A 73 ans, Lula, président de 2003 à 2010, purge depuis avril 2018 une peine de 8 ans et 10 mois de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent, et ne cesse de clamer son innocence.

Il avait été condamné en première instance en 2017 pour avoir reçu un triplex de bord de mer de la part d'une entreprise du BTP impliquée dans le gigantesque scandale de pots-de-vin autour de l'entreprise Petrobras révélé par l'enquête anticorruption "Lavage express".