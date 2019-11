Mélenchon propose une "allocation d'autonomie" pour les étudiants

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a proposé jeudi une "allocation d'autonomie" pour les étudiants, après l'immolation d'un étudiant vendredi à Lyon et les manifestations partout en France qui se sont ensuivies pour dénoncer la précarité.

"Depuis trois générations, la proportion d'une génération qui accède aux études supérieures stagne un peu en dessous de 45%", observe le patron des députés LFI sur son blog.

"Les Insoumis proposent de lutter contre la pauvreté dans le milieu étudiant par la création d'une allocation d'autonomie", ajoute-t-il, rappelant une promesse de sa campagne présidentielle de 2017, qui proposait 800 euros par mois.

"Son but est de permettre aux fils et filles du peuple d'aller le plus loin possible dans leurs études", explique M. Mélenchon.

Il constate "une vague de suicides +socio-politiques+", "phénomène significatif de notre temps", "en lien direct avec les conditions d'existence et de pratique professionnelle": "un paysan se suicide tous les deux jours; "58 suicides pendant la dernière année scolaire" dans l'Education nationale; "54 suicides depuis le début de l'année" dans la police nationale; et d'autres notamment dans le secteur de la santé.

L'immolation d'un étudiant et son message interpellant les pouvoirs publics sur la précarité ont été mardi au centre de rassemblements, au cours desquels des incidents sont survenus: une grille d'entrée du ministère de l'Enseignement supérieur a été arrachée, des cours ont été perturbés sur des campus de Paris, Lyon et Lille. Dans la capitale nordiste, une centaine de personnes ont pénétré la faculté de droit et empêché François Hollande de tenir une conférence.

Les syndicats étudiants la Fage et l'Unef ont exigé jeudi à l'issue d'une réunion avec le gouvernement une "réévaluation urgente" des bourses universitaires.