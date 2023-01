Mémoire de la Shoah : Marseille veut sortir les rafles de 1943 de l'oubli, 80 ans après

800 Juifs envoyés dans les camps de la mort

Ce 1 er décembre 1942 les troupes allemandes rentrent dans Marseille par la porte d'Aix. AP Archives.

Pendant la rafle du Vieux Port, René Bousquet (en col de fourrure, le 2e en partant de la droite) entouré par des officiers nazis à l'hôtel de ville de Marseille le 23 janvier 1943. Bundesarchiv.

Marseille, "une porcherie" pour les nazis



Plus grande rafle de France après celle du Vel d'Hiv

"L'histoire de la destruction des vieux quartiers et des rafles de 1943 à Marseille est absente des programmes scolaires. Aujourd'hui encore, cette histoire est oubliée du récit national de la Seconde Guerre mondiale", souligne le maire divers gauche de Marseille Benoît Payan, dans un long livret de présentation des commémorations.Ces jours-là, la deuxième ville de France est "devenue le laboratoire de toutes les infamies du régimes de Vichy ainsi que de la folie des nazis", selon Martine Vassal, la présidente LR de la métropole, qui s'exprimait lors d'une première cérémonie lundi.Entre les 22 et 24 janvier 1943, une série de rafles, parmi les plus vastes avec celle du Vel' d'Hiv' six mois plus tôt à Paris, est conduite dans les vieux quartiers de Marseille, sur décision des nazis et avec la collaboration active du régime de Vichy.Coté français la rafle est organisé par le préfet de police, René Bousquet qui avait déja collaboré avec les nazis lors de la rafle du Vel' d'Hiv en juillet 1942 à Paris. Coté allemand, les forces nazies sont sous les ordres de Carl Oberg, le général SS chargé de l'extermination des Juifs en France.Près de 800 juifs, notamment du quartier de l'Opéra, sont envoyés dans les camps d'extermination. Puis une deuxième rafle vise "la petite Naples", le coeur historique de la cité phocéenne, derrière le Vieux-Port. Ce quartier populaire est vidé de force de ses habitants, pour beaucoup des immigrés italiens.Considérés par les nazis comme "une porcherie" et un nid de résistance, ces quartiers seront ensuite dynamités. Au total, 20.000 personnes sont touchées, 15.000 internées à Fréjus (Var) et 1.642 déportées.



Expositions, projections, conférences ou projets scolaires: ces événements, largement méconnus des Marseillais, feront l'objet d'une année mémorielle, à partir de dimanche, à l'initiative de la municipalité.







On nous entasse à tel point qu'il faut lever les bras pour faire de la place aux nouveaux arrivants, on nous jette dans le wagon sept boules de pain et trois boîtes de conserve. Le wagon est plombé avec de grosses pinces par un ouvrier. Quand le train démarre, tous les passagers récitent le Kaddisch.

Elie Arditti, survivant de la rafle.

Une vingtaine de cubes géants seront disposés sur le Vieux-Port, pendant au moins un mois, avec des photos "inédites et très fortes", annonce la mairie. Un parcours mémoriel sera inauguré pour marquer les lieux dans la ville, devant l'Opéra, mais aussi par exemple à la gare d'Arenc, lieu de départ des convois, ou au siège de la Gestapo rue Paradis.



Le 28 avril 1943 les troupes nazies détruisent le principal quartier du Vieux Port de Marseille considéré par les nazis comme "une porcherie" après avoir déporté plus de 1600 personnes. AP Archives

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera présent dimanche, a annoncé à l'AFP Lisette Narducci, adjointe au maire en charge des Mémoires: "Pour nous c'est très important, car il s'agit d'une reconnaissance nationale de la plus grande rafle de France après celle du Vel' d'Hiv', où un quartier a été dynamité et pas bombardé", explique-t-elle."Je revois encore ces pauvres gens avec leur ballot sur le dos, qu'Allemands et collabos français ont mis à la rue en plein hiver", témoignait encore cette semaine Albert Corrieri, aujourd'hui centenaire.Les Juifs français ou étrangers sont transférés à la prison des Baumettes, puis à la gare d'Arenc. "On nous entasse à tel point qu'il faut lever les bras pour faire de la place aux nouveaux arrivants", "on nous jette dans le wagon sept boules de pain et trois boîtes de conserve. Le wagon est plombé avec de grosses pinces par un ouvrier. Quand le train démarre, tous les passagers récitent le Kaddisch", témoigne Elie Arditti, qui réussira finalement à s'échapper.Les autres partiront pour les camps de Compiègne, Drancy puis Sobibor en Pologne, dans deux convois les 23 et 25 mars dont aucun ne reviendra.Les témoins ont presque tous disparu. L'enquête pour "crimes contre l'humanité", ouverte en 2019 par le pôle du parquet de Paris spécialisé dans ces crimes imprescriptibles, est toujours en cours. Mais il semble peu vraisemblable que des auteurs vivants soient identifiés, selon Pascal Luongo, avocat du Collectif Saint-Jean 24 janvier 1943."Sur cette histoire marseillaise, on part de très très loin et rien que l'ouverture d'une enquête pour crimes contre l'humanité a permis de lire à nouveau ces événements", estime l'avocat, dont le grand-père fut transféré de force à Fréjus.