Menace sur les récoltes et restrictions sur l'électricité : les conséquences de la canicule historique en Chine

Face aux fortes chaleurs, un abri antiaérien datant de la Seconde Guerre mondiale reconverti en restaurant

Des clients mangent dans la municipalité de Chongqing (sud-ouest de la Chine), samedi 20 août 2022. AP Photo/Mark Schiefelbein

Dans l’ensemble, une grande partie des provinces autour du fleuve Yangtsé sont impactées par la sécheresse. Mary-Françoise Renard, Professeure, spécialiste de l'économie Chinoise.

En orange, les principales régions impactées par la sécheresse en Chine au court de l'été 2022. TV5Monde

1958- 1962 : le "grand bond en avant" une famine à l'origine de millions de morts



En 1958, Mao Zedong leader de la République populaire de Chine lance un programme intitulé "le grand bond en avant". Ce programme vise a augmenté la production métallurgique de la chine jusqu'à dépasser la production britannique.



Dans le cadre de ces travaux, la main-d'oeuvre chinoise est largement détournée des champs. Le pays connaît une famine meurtrière de 1958 à 1962. Selon les chiffres du journaliste et historien chinois Yang Jisheng, 36 millions de personnes sont décédés à l'issue de cette famine.

Il n’y a pas véritablement de crainte de famine en Chine aujourd'hui.

Mary-Françoise Renard, Professeure, spécialiste de l'économie Chinoise.

Dans le cas d’une sécheresse prolongée, le pays pourrait être contraint d’importer davantage de production agricole. Mary-Françoise Renard, Professeure, spécialiste de l'économie Chinoise.

Gan Bingdong, agriculteur chinois de la municipalité du Chongqing (sud-ouest de la chine), se tient au centre d'un réservoir d'eau près de sa ferme. Ce samedi 20 aôut 2022, le réservoir communautaire est asséché en raison des fortes chaleurs de l'été. AP Photo/Mark Schiefelbein

Une hausse des prix agricoles est à prévoir à l'automne et la situation pourrait empirée si la sécheresse venait à durer. Mary-Françoise Renard, Professeure, spécialiste de l'économie Chinoise.

Les difficultés agricoles se multiplient dans le pays.



Cette année, les restrictions sanitaires contre le Covid ont perturbé la logistique des industries alimentaires en Chine, selon des experts contactés par l’AFP. Les semences prévues au printemps ont été retardés.



Par la suite les difficultés engendrées par la sécheresse fragilisent davantage le système agricole. Sur internet, la vidéo d'une agricultrice du Sichuan, en pleurs après la mort de ses poulets due à la canicule et aux coupures de courant, est devenue virale.



Pour faire face à l'ensemble des difficultés agricoles engendrés par l'épidémie et la sécheresse, le gouvernement a annoncé ce mercredi 24 aôut 2022 une enveloppe spéciale de 10 milliards de yuans (près d'1,5 milliard d'euros) pour soutenir les agriculteurs, selon la télévision publique CCTV. Cette somme devrait être principalement affectée aux récoltes de riz de l'automne prochain. De leur côté, les autorités de Chongqing s’engagent à prendre des mesures d'urgence pour protéger les élevages de porcs.

Cet été la principale centrale à charbon du Sichuan à augmenter sa production de 170% par apport à l’année dernière à la même période.

Mary-Françoise Renard, Professeure, spécialiste de l'économie Chinoise.

Les arrêts temporaires de productions dûes aux réstrictions d'électricité pourraient provoquer des retards de livraisons dans les grands centres industriels du pays.Mary-Françoise Renard, Professeure, spécialiste de l'économie Chinoise.

Inondations meurtrières en Chine à l'été 2022.



En juin 2022, dans le Sud de la Chine, des inondations provoquent le déplacement de plus d'un demi-million de personnes et engendrent 250 millions de dollars de dégâts, selon l’AFP.



À voir : Chine : des inondations historiques dans le sud du pays



À l'autre bout du pays, le mercredi 18 août 2022, des pluies diluviennes s'abattent dans la province du Qinghai (nord-ouest ). Dans cette zone montagneuse, les intempéries provoquent des coulées de boue et dévient le cours d'une rivière, selon les autorités locales. La montée des eaux provoque ainsi la mort d’au moins 26 personnes et des dizaines de disparus, selon les autorités chinoises.



Si le ralentissement économique perdure, le mécontentement pourrait se tourner vers le gouvernement chinois dans son ensemble.Mary-Françoise Renard, Professeure, spécialiste de l'économie Chinoise.

Températures suffocantes et manque de pluie, la Chine connaît cet été la canicule la plus importante depuis plus de 60 ans. Dans certaines villes les températures avoisinent les 42 C° en moyenne et les habitants sont contraints de se réfugier dans des souterrains à la recherche d’un peu d’air frais.Les régions les plus touchées par la sécheresse en Chine aujourd’hui sont principalement les régions du Sud du pays. C'est le cas de la province du Sichuan d'une part mais aussi la grande ville de Chongqing, initialement rattachée à la province mais autonome depuis longtemps.Le Hunan, l’Anhui, la province du Jiangxi et le Hubei sont également fortement impactés par la sécheresse.Au Hubei se trouve la ville de Wuhan iriguée par le fleuve Yangtsé. Aujourd'hui, une grande partie des provinces traversées par ce fleuve sont impactées par la sécheresse.Le Yangtsé est l’un des plus longs fleuves du monde et le fleuve le plus important de Chine en terme de débit. Il représente une voie de navigation importante et constitue une importante ressource d’eau potable pour la région.Il convient tout d’abord de rappeler qu’en Chine, le sujet de l’autosuffisance alimentaire est un enjeu particulièrement important. Par le passé, le pays a connu des famines engendrées par des circonstances politiques. Cela a crée une sensibilité particulière des populations sur ce sujet.En revanche aujourd’hui, il n’y a pas véritablement de crainte de famine en Chine. "Les graves menaces sur la production agricole" évoquées par le gouvernement renvoient essentiellement aux productions de riz de blé et de maïs. Ces productions agricoles nécessitent de grandes quantités d’eau.Dans la production de ces trois céréales, la chine est aujourd'hui auto-suffisante à 95%. Dans le cas d’une sécheresse prolongée, le pays pourrait être contraint d’importer davantage de production agricole. Une faible partie de son blé provient déjà d’Ukraine et la nécessité d’augmenter les importations pourraient engendrer des difficultés dans le contexte actuel.Pour l’heure cependant, le pays dispose d’importants stocks alimentaires. La Chine n’a pas été contrainte d’importer davantage de production alimentaire cet été, à ma connaissance. Il ne peut donc pas y avoir, à court terme, de risque de pénurie dans le pays.En revanche, une hausse des prix agricoles est à prévoir à l'automne et la situation pourrait empirée si la sécheresse venait à durer.De plus, le confinement drastique en Chine a eu impact sur l’ensemble de la production dans le pays. La crise sanitaire a entrainé un ralentissement de la production industrielle et a ralenti également la production agricole.Les impacts de la sécheresse sur la production d’énergie sont particulièrement importants dans la province du Sichuan.Dans cette province, les autorités sont contraintes d’adapter leurs modes de production d’électricité. En principe, 80% de l’électricité du Sichuan provient de barrages, le reste est fourni par des centrales thermiques. Cet été pourtant, la principale centrale à charbon du Sichuan à augmenter sa production de 170% par apport à l’année dernière à la même période. Cette décision est contraire à la volonté initiale du gouvernement qui souhaite réduire la part du charbon dans la production d’énergie. Aujourd’hui cette énergie, très carbonée, reste majoritaire dans le pays.De plus, le Sichuan exporte en principe d’importantes quantités d’électricité à d’autres provinces industrielles, notamment la province du Guangdong à l’Est du pays.Dans plusieurs régions du pays, Pékin a demandé à certaines entreprises d'arrêter leurs productions du 14 au 20 août 2022. Des industriels implantés dans le Sichuan, à l’instar des constructeurs automobiles Toyota et Volkswagen, ont étés particulièrement impactés par ces demandes. Le plus grand fabricant mondial de batterie pour automobiles, CATL, et l’entreprise Foxconn qui assemble des IPad pour Apple ont également été concernés par ces réstrictions.Dans le Sichuan, face aux limites de productions d'électricité le gouvernement fait le choix de protéger le consommateur en demandant aux industrielles de faire un effort. Pourtant, des contraintes sont également imposées aux particuliers dont beaucoup se plaignent de coupure d’électricité sans préavis.Ces arrêts temporaires de productions pourraient provoquer des retards de livraisons dans les grands centres industriels entrainant un ralentissement de la croissance. Il convient toutefois de rester prudent sur ce sujet. D'une part l'impact de la sécheresse dépendra évidemment de sa durée à venir. De plus, plusieurs autres facteurs permettent d'expliquer le ralentissement de l'économie chinoise, notamment la crise sanitaire et les problèmes économiques liés aux marchés immobiliers.Cette sécheresse s'inscrit dans un ensemble de problèmes liés au réchauffement climatique. Cet été la Chine a connu plusieurs inondations meurtrières dans le nord du pays.Le mécontentement engendré par les difficultés économiques et environnementales aujourd'hui en Chine ne cible pas toujours les mêmes acteurs. Par le passé, les problèmes liés aux confinements se sont souvent traduit par un mécontentement à l’égard des autorités locales. Les problèmes économiques engendrés par la situation de plusieurs entreprises immobilières ont provoqué la colère d’une partie de la population à l’encontre de celles-ci.Cette fois ci pourtant, si le ralentissement économique perdure le mécontentement pourrait se tourner vers le gouvernement chinois dans son ensemble.