Messi et Ibrahimovic en lice pour le prix Puskas du but de l'année

L'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) et le Suédois Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) font partie des dix joueuses et joueurs en lice pour le prix Puskas du but de l'année décerné par la Fifa, a annoncé l'instance lundi.

Messi a été retenu pour un but contre le Real Betis en mars 2019 et Ibrahimovic pour une réalisation face au Toronto FC en septembre 2018.

L'an passé, le prix Puskas, du nom de l'ancien international et prolifique buteur hongrois, était revenu à l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool).

Les autres prétendants sont le Brésilien Matheus Cunha (RB Leipzig), l'Italien Fabio Quagliarella (Sampdoria), le Colombien Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), l'Anglais Andros Townsend (Crystal Palace) et le Hongrois Daniel Zsori (FC Debrecen).

Trois joueuses figurent également dans la sélection: la Camerounaise Ajara Nchout, pour un but face à la Nouvelle-Zélande, l'Américaine Amy Rodriguez (Utah Royals) et la Nord-Irlandaise Billie Simpson (Cliftonville).

Le grand public peut voter juqu'au 1er septembre sur la plus belle réalisation de l'année. Les trois buts ayant retenu le plus de suffrages seront ensuite soumis à un jury composé des Légendes de la Fifa, un groupe d'anciens joueurs internationaux qui désigneront le plus beau but de l'année.