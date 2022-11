Messi, Ronaldo… : qui sont les 4 joueurs qui disputeront leur 5ème Coupe du monde ?

2006 (six matches, un but – éliminé en demi-finale par la France) : pour son premier Mondial, l’astre portugais entame la compétition dans la peau d’un titulaire lors de la courte victoire face à l’Angola. Mieux, il inscrit son premier but (sur penalty) lors du deuxième match contre l’Iran, devenant ainsi le plus jeune portugais à marquer en Coupe du monde. Il a alors 21 ans et 132 jours. Laissé au repos face au Mexique, il retrouve une place de titulaire lors d’un match historique face aux Pays Bas. Historique, oui, mais dans le mauvais sens du terme. Rappelez-vous, ce 25 juin 2006 à Nuremberg, Portugais et Néerlandais sont les protagonistes d’une véritable boucherie avec pas moins de quatre exclusions et dix cartes jaunes. Un record à ce jour. CR17 (le 7 étant alors propriété d’un certain Luis Figo) en paie les pots cassés et est contraint de céder sa place après une petite demi-heure.



Les protégés de Luiz Felipe Scolari s’en sortent finalement grâce à un but de Maniche et affronteront l’Angleterre pour une place dans le dernier carré. Un match contre l’Angleterre qui a sans doute une place particulière dans la carrière de Ronaldo puisqu’il offre aux siens une place en demi-finale en inscrivant le penalty décisif. Malheureusement pour le peuple lusitanien, la bande à Deco s’incline successivement face à la France et ensuite l’Allemagne pour terminer quatrième. Un magnifique parcours pour le Portugal qui réalise le deuxième meilleur parcours de son histoire après une troisième place en 1966.