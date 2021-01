Metooinceste en France : le mot-dièse se répand sur les réseaux sociaux

Sur le modèle du mouvement #Metoo qui a enclenché une vague de libération de la parole des femmes dénonçant agressions et harcèlements sexuels à partir de 2017, ce nouveau mot-dièse intervient "dans le sillage de la publication du livre de Camille Kouchner, La familia grande", note le mouvement féministe Noustoutes dans un communiqué.



Camille Kouchner assure dans ce livre que son frère jumeau a été victime d'inceste par son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, lorsqu'il avait 14 ans.



Pour #Noustoutes, "ces témoignages viennent confirmer ce que disent et répètent depuis de nombreuses années" les professionnels de la protection de l'enfance. "Les personnes qui commettent le crime d'inceste viennent de tous les milieux", les adultes réagissent "peu ou mal" et les signaux envoyés par les victimes "ne sont pas entendus".

Le mouvement estime que "nous aurions la possibilité de détecter ces violences très vite et de les faire cesser", plaidant notamment pour des "campagnes de prévention massives" et pour une meilleure formation des professionnels qui travaillent au contact d'enfants.

Le mot-dièse #metooinceste était en deuxième position dans les tendances sur Twitter en fin d'après-midi samedi 16 janvier.

#MetooIncest J'ai créé ce profil pour témoigner. C'est la première fois que je le fais. Mon petit cousin, 10 ans de plus que moi, quand j'avais 8 ans, puis 14 et 15 ans. J'ai 44 ans et la plaie se rouvre encore si souvent. Ma mère, partiellement au courant, n'a rien fait. — Leau Elle (@LeauElle) January 16, 2021

Moi c'etait ma mère, mon grand père et plein d'amis à eux. Je n'arrive pas à vivre normalement,je me sens souillée mais je sais que les choses vont bouger maintenant ! Il ne faut plus avoir peur de dire l'indicible. #MetooIncest — Emma.moulin (@Emmamoulin10) January 17, 2021

L'inceste reste un sujet profondément tabou dans la société et encore minimisé, alors qu'il serait massif en France avec près d'une personne sur dix potentiellement touchée.

Vers une réforme judiciaire contre l'inceste ?

C'est difficile d'en parler, c'est courageux d'en parler, mais il faut absolument que ces actes soient sus et que ces actes ne soient pas tus.Brigitte Macron sur la chaîne TF1

L'épouse du chef de l'Etat, Brigitte Macron, a dit souhaiter dimanche 17 janvier une réforme judiciaire pour lutter contre l'inceste, un crime mis en lumière récemment par l'affaire Olivier Duhamel.

Interrogée sur la nécessité d'une "réforme judiciaire" à laquelle l'exécutif réfléchit, elle a d'abord répondu qu'il s'agissait d'un "terrain sur lequel" elle ne voulait pas aller, avant d'ajouter: "Je le souhaite, je l'espère, j'appelle de mes voeux".

Auparavant, elle avait souligné que le thème "central cette année" de l'opération Pièces Jaunes était "l'hôpital, le dépistage des violences, de toutes les violences, que ce soit des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles faites aux enfants parrainés par des équipes qui seront totalement" dédiées.

"Parce qu'on s'est rendu compte qu'un jour ou l'autre, tous ces enfants-là, tous ces ados sont passées ou passent à l'hôpital". "Il faut, à ce moment-là qu'on les repère, qu'on les inscrive dans un parcours de soins", a-t-elle ajouté, soulignant que cela lui tenait "particulièrement à coeur".

La ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa avait auparavant affirmé sur LCI qu'elle "soutiendrait la propositions de loi de la député Alexandra Louis pour durcir la loi sur les questions d'inceste, parce qu'elle propose de créer des infractions particulières et de remettre à plat ces crimes-là".