Meurtre de Jamal Khashoggi : la famille royale d'Arabie saoudite disculpée

Dans le meurtre de Jamal Khashoggi, la justice saoudienne enquête désormais sur 11 accusés, dont 5 risquent la peine de mort. Leur identité ne sera pas révélée pour l'instant, mais dans ces premières inculpations, un nom est officiellement retiré de la liste : "Son Altesse royale le prince hériter n'a rien à voir avec cette affaire," déclare Adel Al-Juneir, le ministre des Affaires Etrangères d'Arabie Saoudite. Sans suprise, Mohamed Ben Salman est donc dédouané par la justice saoudienne.



"C'est une opération de voyous. Maintenant on a une meilleure idée de ce qui s'est passé. Ce sont des individus qui ont abusé de leur pouvoir, et qui ont outrepassé leurs mandats. Ces individus ont fait une énorme erreur et ils en paieront le prix," déclare Adel Al-Juneir, le ministre des Affaires Etrangères d'Arabie Saoudite.



Le meurtre du journaliste, le 2 octobre dernier dans le consulat saoudien à Istanbul, a provoqué un scandale planétaire. Après avoir durci le ton ces derniers jours, les Etats-Unis réagissent aux avancées de l'enquête saoudienne : "Nous considérons cette annonce comme un premier pas positif. Un pas dans la bonne direction. Il s'agit d'un premier résultat d'enquête. Il est important que ces pas se poursuivent jusqu'à que toutes les personnes impliquées rendent des comptes," dit Heather Nauert, porte-parole de la diplomatie américaine.



Des explications qu'Ankara, de son côté, trouve insuffisantes. La Turquie réclame une enquête internationale, mais la diplomatie saoudienne y reste toujours fermement opposée.