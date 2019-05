Meurtre de Sophie Toscan du Plantier: le fils de la victime pointe le "manque de courage" de l'accusé

"Un manque de courage très fort": le fils de Sophie Toscan du Plantier, tuée près de sa maison en Irlande à Noël 1996, a déploré mercredi l'absence de l'accusé britannique à son procès devant les assises de Paris.

Ian Bailey, un ex-journaliste pigiste de 62 ans qui n'est pas non plus représenté par un avocat, est jugé depuis lundi par défaut par la cour d'assises pour le meurtre de la productrice française, un crime qu'il a toujours contesté.

"Je ne peux que regretter que la défense ne soit pas là aujourd'hui", a déclaré à la barre le fils de la victime, Pierre-Louis Baudey-Vignaud, partie civile au procès.

"Le manque cruel de venir s'expliquer sur les contradictions évoquées depuis trois jours, c'est un manque de courage très fort", a pointé ce père de famille de 38 ans.

Sa mère, décédée à l'âge de 39 ans quand il en avait 15, était "une femme pleine d'amour, qui n'aimait pas la facilité, une intellectuelle et une femme passionnée", a décrit M. Baudey-Vignaud, qui a prénommé sa fille Sophie.

Epouse du célèbre producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier - décédé en 2003 - sa mère "n'était pas seulement la femme de (...). C'était une femme simple, qui aimait les choses simples", a-t-il insisté.

La maison qu'elle avait choisi à Schull, petit village de la côte sud-ouest, près de laquelle son corps a été découvert le matin du 23 décembre 1996, présentait un "isolement à son image", dans un endroit "perdu et rude", sans grand confort.

C'est là qu'elle aimait "se ressourcer et prendre de l'oxygène par rapport à sa vie familiale et sociale, qui était publique et trépidante", a souligné le fils de Sophie Toscan du Plantier.

Ian Bailey, qui a couvert le meurtre pour des journaux irlandais, avait rapidement fait figure de suspect. Il portait des griffures sur le front et les avant-bras compatibles avec des coupures de ronces - comme celles retrouvées près du corps de la victime.

Il donnait dans ses articles des détails censés être connus seulement du meurtrier et des policiers.

Et plusieurs témoins ont affirmé avoir recueilli ses aveux indirects, ce qu'ont redit mardi à la barre une ex-voisine et un ancien "ami" de Ian Bailey.

Placé deux fois en garde à vue, en 1997 et 1998, l'ex-journaliste n'a jamais été poursuivi par la justice irlandaise faute de preuves suffisantes, et Dublin a refusé de le remettre aux autorités françaises, invoquant l'absence de réciprocité entre les deux pays en matière d'extradition.

L'audience se poursuit avec les plaidoiries des parties civiles.

Verdict vendredi.