Mexico : fin des deuxièmes JO mondiaux de la robotique

C'est une compétition où le génie n'est pas un vain mot, la deuxième du genre après washington l'an dernier. C'est donc à Mexico cette année que s'est achevé ce samedi 18 août 2018 les jeux olympiques mondiaux de robotique.



C'est vraiment bien qu'ils aient fait de la robotique un sport . Parce que les gens s'investissent et apprécient la nature compétitive. Donc je pense que c'est une bonne chose d'encourager les jeunes à pratiquer les STEM. Ishaan Oberoi membre de l'équipe des USA

STEM, pour Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques : 4 lettres de cauchemar pour des générations d'élèves à mexico. L'initiative de First global, une organisation internationale à but non lucratif, est de stimuler le goùt des jeunes de 14 à 18 ans pour ces sciences dites dures. Dean Kamen, le fondateur de First global explique que "Le pouvoir de la technologie, de l'innovation c'est ce qui motive les pays qui réussissent. Mais c'est aussi ce qui frustre les plus démunis. Si nous pouvons convaincre tous les enfants du monde qu'ils doivent adopter la technologie, alors démunis et nantis partageront et travailleront ensemble. C'est ce dont parle First global, bien plus que la victoire, ici, on retient la performance des idées et la capacité à innover pour l'avenir."



Après l'eau l'an dernier, l'impact énergétique cette année à mexico : les 180 équipes internationales devaient réussir à présenter de nouvelles méthodes d'économie d'énergie sur leurs robots.



Ma vision du monde va changer. J'ai réalisé qu'ensemble, nous pouvons faire un grand changement. Diego salazar, membre de l'équipe du Pérou

Et aux jeux de l'innovation et des alternatives énergetiques, c'est la Roumanie qui remporte l'edition 2018 devant le Mexique et la Pologne.