Mexique: reprise du foot avec un tournoi amical, la Coupe pour le Mexique

Le football reprendra au Mexique début juillet, après quatre mois d'interruption dûs au coronavirus, avec un tournoi amical opposant huit équipes et dont les recettes tirées des droits TV seront destinés aux enfants du personnel soignant décédé durant la pandémie, a annoncé jeudi le diffuseur de l'épreuve TUDN.

La Coupe pour le Mexique se disputera du 3 au 19 juillet à huis clos. Les huit équipes (Club América, Atlas, Cruz Azul, Guadalajara, Mazatlán, Pumas, Tigres et Toluca) seront repartis dans deux groupes, basés l'un à Zapopan (centre), l'autre à Mexico.

A l'issue de cette phase de poules, les quatre meilleures équipes disputeront des demi-finales puis une finale à Mexico.

"C'est un retour qui suscite beaucoup d'attente pour les joueurs comme pour les supporters", a estimé l'entraîneur de Club America, Miguel Herrera.

Cette épreuve servira de préparation à la reprise officielle du Championnat du Mexique programmée le 24 juillet avec le début du tournoi d'ouverture.

La finale de la Coupe du Mexique 2019-2020 entre Monterrey et Tijuana, reportée à cause de la pandémie de coronavirus, sera jouée les 16 (aller) et 23 (retour) septembre.

Le tournoi de clôture avait été interrompu le 15 mars après seulement dix journées, et son annulation pure et simple (sans champion) officialisée le 22 mai.