Mexique: un an aprÃ¨s le meutre de Valdez, le plus important est suivre sa voie (veuve)

A l'occasion du premier anniversaire mardi du meurtre du Mexicain Javier Valdez, journaliste réputé et pigiste de l'AFP qui enquêtait sur le trafic de drogue, sa veuve Griselda Triana souligne que le plus important est que d'autres journalistes suivent la voie qu'il avait tracée et poursuivent son travail.

Ce même jour, un autre journaliste, Juan Carlos Huerta, qui travaillait au Mexique dans l'Etat de Tabasco (sud-est) a été abattu en sortant de son domicile, ont annoncé les autorités, ce qui porte à quatre le nombre de reporters tués en 2018.

"Pour moi (sa mort) est une perte irréparable, mais le plus important c'est qu'avec le meurtre de Javier d'autres voix sont apparues. Il y a beaucoup de journalistes qui vont suivre la voie tracée par Javier. D'une certaine façon, il a été un exemple pour beaucoup", déclare à l'AFP Griselda Triana, qui a quitté Culiacan et ne communique pas son lieu de résidence pour raisons de sécurité.

Valdez, 50 ans, collaborateur de l'AFP durant près de dix ans, a été tué le 15 mai 2017 en plein jour à la sortie de son bureau dans sa ville natale de Culiacan (nord-ouest du Mexique), dans l'Etat de Sinaloa.

Le meurtre de ce cofondateur de l'hebdomadaire Riodoce et collaborateur du quotidien La Jornada avait provoqué une vague d'indignation internationale.

"Ca va être difficile de revenir à une certaine tranquillité, car Javier a été assassiné (...) On savait que ça pouvait arriver, Javier nous avait toujours dit que s'il lui arrivait quelque chose c'était à cause de son travail, mais tu ne vis la peur dans ta propre chair que lorsque ça arrive", déclare-t-elle à l'AFP.

"Je pense que l'héritage de Javier, son travail sur de nombreuses années en tant que journaliste, est plus d'actualité que jamais, car dans ses livres ils aborde la situation de milliers de personnes, de victimes dans ce pays", poursuit Griselda Triana.

Valdez a été assassiné pour son travail d'investigation sur le narcotrafic, avait affirmé fin avril le commissaire de la sécurité nationale, Renato Sales, après avoir annoncé l'arrestation d'un des auteurs présumés du crime.

Le meurtrier présumé a été identifié comme Heriberto N., âgé de 26 ans, impliqué "dans un cartel de drogue qui opère dans la région". Il a été arrêté à Tijuana, dans l'Etat de Basse-Californie (nord-ouest).

Plus de 100 journalistes ont été tués au Mexique depuis 2000, selon les associations de défense de la liberté d'expression, dans un pays considéré comme un des plus dangereux pour exercer cette profession.

En 2017, au moins 11 d'entre eux ont été tués au Mexique, selon les ONG Reporters sans frontières et Articulo 19.