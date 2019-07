MH370 : de nouveaux éléments dans la disparition mystérieuse du vol de Malaysia Airlines

Le Boeing 777 avait disparu des radars le 8 mars 2014, sur son trajet entre Kuala Lumpur et Pékin. Certains débris ont été récupérés dans l'océan Indien, aucune trace des 239 passagers n'a jamais été retrouvée.



L'enquête côté français est la seule à se poursuivre aujourd'hui et elle aurait recueilli quelques éléments nouveaux ces dernières semaines. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé les juges ce mercredi 10 juillet à Ghyslain Wattrelos, un Français dont la femme et deux enfants sont morts dans le crash.



Selon son récit, les enquêteurs français ont acquis la certitude que l'avion "a été piloté jusqu'au bout" comme l'indique le journal Le Parisien. Des données recueillies par le fabricant de l'appareil, Boeing, ont finalement été transmises aux enquêteurs fin mai 2019, après un an et demi d'attente. Elles montreraient qu'il y "avait bien quelqu'un derrière le manche lorsque l'avion s'est abîmé" en mer.

Le pilote s'est-il suicidé ? "Certains virages anormaux réalisés par le 777 ne peuvent avoir été réalisés qu'en manuel. Quelqu'un était donc aux commandes", assure une source proche de l'enquête, citée par Le Parisien.



Ces éléments importants n'accréditent pas pour autant la thèse du suicide du pilote, raconte Ghyslain Wattrelos. Aucun élément ne démontre non plus qu'un intervenant extérieur ait pu entrer dans le cockpit avant le drame.



Le pilote, Zaharie Ahmad Shah, avait 18 000 heures de vol à son actif et ne présentait pas un profil suicidaire, selon les autorités malaysiennes. La justice française s'intéresse malgré tout à son profil d'opposant au parti politique au pouvoir dans le pays.



Par ailleurs, selon Ghyslain Wattrelos, certaines incohérences intriguent, notamment concernant la liste des passagers, leur placement dans l'avion ou même la présence en soute d'un "mystérieux chargement de 89 kg" ajouté sur la liste du vol après le décollage.